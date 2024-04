A queda e ascensão de La Masia: como a base do Barcelona voltou a produzir craques

Os Culés voltaram ao seu caminho e começaram a promover estreias no time principal aos seus melhores talentos juvenis, independentemente da idade

O Barcelona tem quebrado recordes recentemente, mas não os que esperava. A equipe campeã de La Liga na temporada passada provavelmente pensava estar novamente na briga pelo título, contando com seu elenco de jogadores no auge e veteranos de confiança liderando a equipe de Xavi para mais uma conquista na primeira divisão espanhola.

Entretanto, os resultados não saíram como planejado e esta temporada provavelmente será lembrada como aquela em que a juventude se tornou o foco principal desta equipe. No confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Napoli, em março, Xavi escalou vários jogadores com menos de 18 anos - algo inédito na competição. Com a contribuição de Fermin Lopez, que saiu do banco para marcar, foram os jovens catalães que mantiveram viva a temporada.

Embora Lamine Yamal tenha se destacado, este não foi um esforço solitário. Pau Cubarsi impressionou, enquanto Hector Fort e Marc Guiu também tiveram suas oportunidades. Somando tudo isso, La Masia, a renomada base de futebol, que viu seu talento minguar nos últimos anos, ressurgiu com força. Embora esta equipe do Barça não tenha conquistado La Liga e tenha experimentado uma temporada sem troféus, o renascimento da academia esportiva mais prestigiada oferece esperança para o futuro da equipe.

