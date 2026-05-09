Falko Blöding

Traduzido por

Que surpresa! O nome do assistente técnico de Dante no Bayern de Munique já estaria definido

Bayern Munich
Bayern Munich II
Dante

De acordo com informações da Sky, Babak Keyhanfar será o assistente do novo técnico da equipe sub-23 do FC Bayern de Munique, Dante.

O técnico de 41 anos está bastante familiarizado com a função de assistente técnico. Ele já ocupou esse cargo no Mainz 05 e no Union Berlin. No FCB, ele deve assinar um contrato válido até 2028.

  • Keyhanfar jogou futebol até 2019 e chegou a disputar a Oberliga. Já durante sua carreira como jogador, ele iniciou sua trajetória como técnico. 

    Passando pelo SV Gonsenheim e pela equipe sub-19 do Mainz 05, ele chegou à Áustria em 2020, no FC Liefering, clube satélite do Red Bull Salzburg. Posteriormente, trabalhou em Mainz sob o comando de Bo Svensson e por alguns meses no Union Berlin. Keyhanfar já estagiou com Jürgen Klopp. Desde o final de 2024, ele está desempregado.

    Agora, ele deve formar uma dupla com Dante nas categorias de base do Bayern. De acordo com relatos coincidentes da mídia, o brasileiro assumirá a equipe sub-23 do FCB no verão e dará início à sua carreira de treinador lá.

  • Guardiola DanteGetty Images

    Dante jogou três anos pelo FC Bayern

    Aos 42 anos, Dante ainda joga pelo OGC Nice, da Ligue 1. O zagueiro central disputou 133 partidas oficiais pelo Bayern de Munique entre 2012 e 2015 e conquistou três vezes o campeonato alemão, três vezes a Copa da Alemanha e uma vez a Liga dos Campeões.

    Na equipe sub-23 do clube alemão recordista de títulos, Dante sucede Holger Seitz. O técnico de 51 anos comanda a segunda equipe desde 2020, com uma breve interrupção, e levou a equipe reserva, entre outras conquistas, ao título da Regionalliga na temporada 2018/19. Ele assume agora outra função dentro do clube.

