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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Que intriga! O Como está perto de contratar Liberali, mas o Milan não desiste

Como
Mercado da bola
Milan
M. Liberali
Catanzaro

Foi alcançado um acordo salarial com o Como, mas os rossoneri ainda mantêm esperanças

O Como está perto de fechar um acordo para contratar Mattia Liberali do Catanzaro por 6 milhões de euros, valor que aciona a cláusula de rescisão. A informação foi revelada por Fabrizio Romano. Se o negócio for concretizado, o Milan receberá 3 milhões de euros, jáque havia acordado, há um ano, com o Catanzaro, receber 50% de uma eventual venda do jogador nascido em 2007.


Segundo Romano, já foi alcançado um acordo sobre o salário, enquanto os detalhes finais serão acertados ao longo desta semana. O Como não vai esperar muito tempo e não quer disputas.


O caso de Mattia Liberali torna-se, assim, um enredo do mercado: como conta Fabrizio Romano, os agentes do jogador estão prontos para uma videochamada com o Milan na terça-feira, com vistas à decisão final sobre o futuro. O Como chegou a um acordo com Liberali e está pronto para pagar a cláusula de rescisão de 6 milhões de euros, mas aguarda o sinal verde dos agentes (a mesma agência de Palestra, precisa Romano). O Milan tem programada uma reunião nas próximas 24 horas.


  • MAS O MILAN NÃO DESISTE

    Nas últimas horas, o Milan também está tentando retomar as negociações com o jogador, para trazê-lo de volta a Milão: ainda esta noite, Liberali recebeu uma ligação do clube rossonero. Bastaria ao clube rossonero pagar ao Catanzaro 3 milhões dos 6 previstos na cláusula. Nos últimos dias, o meia-atacante (30 partidas e 4 gols pelo Catanzaro na temporada 2025-26) também despertou o interesse do Sassuolo, de Alberto Aquilani (novo técnico dos neroverdi, que treinou Liberali na Calábria), e da Juventus.


    De acordo com os últimos rumores, divulgados por Romano, Liberali escolheu o Como.


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