O Como está perto de fechar um acordo para contratar Mattia Liberali do Catanzaro por 6 milhões de euros, valor que aciona a cláusula de rescisão. A informação foi revelada por Fabrizio Romano. Se o negócio for concretizado, o Milan receberá 3 milhões de euros, jáque havia acordado, há um ano, com o Catanzaro, receber 50% de uma eventual venda do jogador nascido em 2007.





Segundo Romano, já foi alcançado um acordo sobre o salário, enquanto os detalhes finais serão acertados ao longo desta semana. O Como não vai esperar muito tempo e não quer disputas.





O caso de Mattia Liberali torna-se, assim, um enredo do mercado: como conta Fabrizio Romano, os agentes do jogador estão prontos para uma videochamada com o Milan na terça-feira, com vistas à decisão final sobre o futuro. O Como chegou a um acordo com Liberali e está pronto para pagar a cláusula de rescisão de 6 milhões de euros, mas aguarda o sinal verde dos agentes (a mesma agência de Palestra, precisa Romano). O Milan tem programada uma reunião nas próximas 24 horas.



