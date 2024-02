Quantos milhões em dinheiro o Fluminense ganha com ida de Luiz Henrique ao Botafogo?

Tricolor receberá quantia milionária com transferência do atacante ao rival; entenda a razão

Luiz Henrique foi anunciado pelo Botafogo como reforço para 2024, e, em valores absolutos e nominais, se torna a nova contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Glorioso desembolsou inéditos R$106,8 milhões para tê-lo no elenco, cerca de 14 milhões a mais do que a segunda mais valiosa (Gerson, do Olympique de Marseille para o Flamengo).

No entanto, o Fluminense também fica feliz com essa transferência, já que é o clube formador e ainda detém 15% dos direitos econômicos do atleta. Cria de Xerém, esteve no clube dos 11 aos 21 anos.

O Tricolor receberá uma bolada milionária com sua volta ao Brasil, podendo chegar a quase R$20 milhões, um valor superior a muitas vendas já realizadas pelo clube. Abaixo, a GOAL te mostra quanto o Flu pode receber com a negociação e todos os detalhes.

