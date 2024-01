Quantos gols Tiquinho Soares tem pelo Botafogo?

O atacante é a grande esperança de gols para a torcida botafoguense

Tiquinho Soares chegou ao Botafogo em 2022 como esperança de gols, e rapidamente elevou o nível técnico do time. Agora em 2024, o paraibano de 33 anos quer fazer ainda mais e vem reafirmando seu status como um dos centroavantes de mais destaque em ação no futebol brasileiro.

Com excelente passagem pelo Porto, de Portugal, Tiquinho Soares marcou um total de 157 gols no futebol profissional. Se a maior parte de seus tentos foi com a camisa dos Dragões (64 no total), pelo Botafogo o camisa 9 já balançou as redes em 36 oportunidades. A última vez em que anotou foi contra a Portuguesa da Ilha, pela 5ª rodada do Carioca 2024.

Atualizado às 22h10 (de Brasília) de 30 de janeiro de 2024.