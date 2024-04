Quanto o Galo reduz na folha sem Edenilson e Patrick?

Galo calcula economia superior a R$ 18 milhões com as saídas dos dois jogadores na última janela de transferências

O Atlético-MG reduz a folha salarial em R$ 1,4 milhão por mês com as saídas de Edenilson e Patrick no mercado da bola, como soube a GOAL. O primeiro acertou a ida para o Grêmio, enquanto o segundo se acertou com o Santos nesta janela de transferências.

Edenilson rescindiu o contrato na Cidade do Galo para firmar compromisso com o Grêmio até 31 de dezembro de 2025, e Patrick foi adquirido pelo Santos por US$ 1,5 milhão (R$ 7,8 milhões na cotação atual). O meio-campista assinou vínculo na Vila Belmiro até o fim de 2026.

Patrick tinha contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2025, e Edenilson tinha um vínculo com os mineiros até o final da atual temporada. Os dois não faziam parte dos planos do departamento de futebol para o decorrer deste ano.