Quanto o Botafogo pagou para tirar Artur Jorge do Braga?

Treinador tinha contrato vigente com o quarto colocado do Campeonato Português e aceitou a proposta para assumir a equipe botafoguense

O Botafogo desembolsou € 2 milhões (R$ 10,92 milhões na cotação atual) pela contratação de Artur Jorge no mercado da bola, como soube a GOAL. O valor foi pago à vista ao Braga, de Portugal. O clube europeu não tinha a intenção de liberá-lo para os cariocas neste momento.

O montante pago pelo Alvinegro foi referente à multa rescisória do treinador. A cláusula exigia o pagamento integral e à vista para que a rescisão contratual fosse feita. O proprietário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) botafoguense, John Textor, se encarregou de pagar a quantia para a liberação do comandante.

O novo treinador do Botafogo assinou contrato até 31 de dezembro de 2025 e já comanda as atividades do elenco no CT do Espaço Lonier. Ele deve estar à frente da equipe na partida contra a LDU, do Equador, na próxima quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

