Quanto o Athletico-PR pede para vender o goleiro Bento?

Benfica, de Portugal, e Inter de Milão, da Itália, têm interesse na contratação do jogador de 24 anos, convocado para a seleção brasileira

O goleiro Bento tornou-se alvo novamente da Internazionale de Milão, da Itália, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo Calciomercato e confirmada pela reportagem. O Athletico-PR exige entre € 18 milhões (R$ 98 milhões na cotação atual) e € 20 milhões (R$ 109 milhões) pelo jogador de 24 anos, como soube a GOAL.

O presidente Mario Celso Petraglia entende que Bento deve ser o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro, à frente de Alisson, negociado do Internacional para a Roma, por € 5 milhões (R$ 21,1 milhões à época). Os italianos, na ocasião, adquiriram 50% dos direitos econômicos do brasileiro.

A saída de Bento é tratada como uma alternativa possível na janela de transferências de julho, quando o mercado da bola europeu estará mais aquecido. Os paranaenses entendem que será possível uma negociação nos moldes desejados. O goleiro tem multa rescisória de € 100 milhões (R$ 544 milhões) para o exterior e contrato até 31 de dezembro de 2026 na Arena da Baixada.

