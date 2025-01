Quantas vezes o Santos foi campeão da Copinha

Peixe já conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em três ocasiões, mas não levanta o troféu desde 2014

O Santos é um dos clubes mais tradicionais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com uma história marcada por títulos e grandes disputas. O time já venceu a competição em três edições, mas desde 2014 não consegue repetir o feito. Mesmo assim, a equipe continua figurando entre os maiores nomes do torneio, tendo alcançado a final em outras ocasiões e mostrando que a safra de Meninos da Vila continua se renovando com o passar dos anos.

Confira a seguir os detalhes das conquistas do Santos na Copinha e as finais disputadas...