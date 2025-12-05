Quantas vezes o Brasil enfrentou a Escócia na história

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 recolocou o Brasil no caminho da Escócia na fase de grupos, revivendo um confronto que já foi apreciado por diferentes gerações. As seleções foram posicionadas no Grupo C, ao lado de Marrocos e Haiti, repetindo parte da configuração da Copa de 1998.

O Brasil chega ao Mundial embalado por um retrospecto amplamente favorável diante dos escoceses. Em mais de meio século de confrontos, o duelo nunca registrou vitória europeia. São partidas que atravessam amistosos, torneios oficiais e quatro encontros em Copas do Mundo, sempre com superioridade brasileira.

A retomada desse clássico na primeira fase de 2026 será também a primeira vez que a Escócia participa de uma Copa desde 1998 — justamente o último Mundial em que enfrentou o Brasil. O reencontro agora ocorre novamente em um contexto de grupos, como em todas as vezes anteriores.