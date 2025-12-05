+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brazil Scotland World Cup 1998Getty Images
Bruna Lima

Quantas vezes o Brasil enfrentou a Escócia na história

Retrospecto completo do duelo, histórico em Copas do Mundo e mais detalhes do confronto que volta a ocorrer em 2026

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 recolocou o Brasil no caminho da Escócia na fase de grupos, revivendo um confronto que já foi apreciado por diferentes gerações. As seleções foram posicionadas no Grupo C, ao lado de Marrocos e Haiti, repetindo parte da configuração da Copa de 1998.

O Brasil chega ao Mundial embalado por um retrospecto amplamente favorável diante dos escoceses. Em mais de meio século de confrontos, o duelo nunca registrou vitória europeia. São partidas que atravessam amistosos, torneios oficiais e quatro encontros em Copas do Mundo, sempre com superioridade brasileira.

A retomada desse clássico na primeira fase de 2026 será também a primeira vez que a Escócia participa de uma Copa desde 1998 — justamente o último Mundial em que enfrentou o Brasil. O reencontro agora ocorre novamente em um contexto de grupos, como em todas as vezes anteriores.

  • Quantos jogos Brasil e Escócia fizeram na história

    O Brasil e a Escócia já se enfrentaram 10 vezes. O histórico é amplamente favorável à seleção brasileira:

    • 8 vitórias do Brasil
    • 2 empates
    • nenhuma derrota

    O último confronto foi um amistoso em 2011, que terminou com vitória brasileira por 2 a 0, com dois gols de Neymar, em Londres.

  • Todos os jogos entre Brasil e Escócia na história

    2011 – Amistoso: Brasil 2 x 0 Escócia

    1998 – Copa do Mundo: Brasil 2 x 1 Escócia

    1990 – Copa do Mundo: Brasil 1 x 0 Escócia

    1987 – Amistoso: Brasil 2 x 0 Escócia

    1982 – Copa do Mundo: Brasil 4 x 1 Escócia

    1977 – Amistoso: Brasil 2 x 0 Escócia

    1974 – Copa do Mundo: Brasil 0 x 0 Escócia

    1973 – Amistoso: Brasil 1 x 0 Escócia

    1972 – Taça da Independência: Brasil 1 x 0 Escócia

    1966 – Amistoso: Brasil 1 x 1 Escócia

  • Os confrontos entre Brasil e Escócia em Copas do Mundo

    As seleções se encontraram quatro vezes em Mundiais, sempre pela fase de grupos — nunca houve um duelo eliminatório entre as equipes. O retrospecto:

    • 1974 – Brasil 0 x 0 Escócia
    • 1982 – Brasil 4 x 1 Escócia
    • 1990 – Brasil 1 x 0 Escócia
    • 1998 – Brasil 2 x 1 Escócia

    O confronto mais recente em Copas aconteceu em 1998, na abertura do torneio, com vitória brasileira por 2 a 1.

  • O grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026

    O Brasil ficou no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

    A sequência de confrontos na primeira fase está definida:

    • 13 de junho: Brasil x Marrocos
    • 19 de junho: Brasil x Haiti
    • 24 de junho: Brasil x Escócia

    Essa ordem determina que o duelo contra os escoceses será o último compromisso da Seleção na fase de grupos.