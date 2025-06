Copa do Brasil

Derby será disputado nas semanas de 30 de julho e 6 de agosto, com decisão marcada para o Allianz Parque

Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. O sorteio realizado nesta segunda-feira (2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu o dérbi paulista como um dos principais confrontos da próxima fase do torneio.

Este será o primeiro encontro entre os clubes na história da Copa do Brasil, apesar da longa rivalidade entre eles.