Quando e onde vai ser o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026?

- Data do sorteio da Copa do Mundo revelada
- Trump disse que estará envolvido no sorteio
- Las Vegas foi mencionada, mas perdeu
O sorteio dos grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026 será realizado no Kennedy Center, em Washington, D.C., no dia 5 de dezembro, às 14h (de Brasília).
“O Kennedy Center dará um início fenomenal,” disse o Presidente Donald Trump ao anunciar os detalhes, “e nós estaremos envolvidos.”
Trump foi acompanhado pelo Presidente da Fifa, Gianni Infantino, na sexta-feira. Anteriormente, havia sido relatado que o sorteio seria realizado em Las Vegas. Todas as equipes classificadas conhecerão seus oponentes da fase de grupos para a Copa do Mundo de 2026 neste sorteio. O torneio foi expandido de 32 para 48 equipes para a edição de 2026.
Os países anfitriões, México, Canadá e Estados Unidos, serão colocados automaticamente como cabeças de chave nos Grupos A, B e D, respectivamente, enquanto 42 das 48 equipes participantes serão confirmadas até essa data. As seis vagas restantes serão decididas através dos playoffs continentais em março de 2026.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mostrou entusiasmo com o local escolhido para o sorteio da Copa do Mundo.
“Estamos animados para receber o sorteio final mais aguardado da história da Copa do Mundo no coração cultural e de entretenimento dos Estados Unidos, o Kennedy Center, em Washington, D.C.”, afirmou Infantino. “Esse sorteio é um marco importante do torneio e vai manter o clima de expectativa em torno do maior evento esportivo de todos os tempos, à medida que nos aproximamos de várias datas marcantes da Fifa em toda a América do Norte ao longo de 2026.”
Ele ainda completou: “Estamos ansiosos para receber as delegações das seleções, nossos parceiros, a imprensa mundial e, de forma especial, torcedores representando cada uma das 16 cidades-sede, na capital dos Estados Unidos, para essa ocasião tão importante.”
O The Athletic reportou que a mudança de Las Vegas para D.C. foi em grande parte devido ao forte relacionamento entre Infantino e Trump. Outras cidades também lutaram pelo direito de sediar o sorteio, incluindo Monterrey, no México, e Vancouver, no Canadá.
A Fifa e a cidade de Las Vegas também têm laços históricos, pois foi a cidade que sediou o sorteio de 1994, que contou com Dick Clark como apresentador e atrações de Rod Stewart, Stevie Wonder e James Brown. O Kennedy Center, na capital do país, recebe 2.000 eventos por ano.
A Fifa agora aguarda pelo seu sorteio altamente esperado em dezembro.