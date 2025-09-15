Quando e onde vai ser o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026?

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026 será realizado no Kennedy Center, em Washington, D.C., no dia 5 de dezembro, às 14h (de Brasília).

“O Kennedy Center dará um início fenomenal,” disse o Presidente Donald Trump ao anunciar os detalhes, “e nós estaremos envolvidos.”

Trump foi acompanhado pelo Presidente da Fifa, Gianni Infantino, na sexta-feira. Anteriormente, havia sido relatado que o sorteio seria realizado em Las Vegas. Todas as equipes classificadas conhecerão seus oponentes da fase de grupos para a Copa do Mundo de 2026 neste sorteio. O torneio foi expandido de 32 para 48 equipes para a edição de 2026.

Os países anfitriões, México, Canadá e Estados Unidos, serão colocados automaticamente como cabeças de chave nos Grupos A, B e D, respectivamente, enquanto 42 das 48 equipes participantes serão confirmadas até essa data. As seis vagas restantes serão decididas através dos playoffs continentais em março de 2026.