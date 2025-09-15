+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
US-POLITICSAFP

Quando e onde vai ser o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026?

O presidente dos EUA, Donald Trump, fez o anúncio ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino

  • Data do sorteio da Copa do Mundo revelada
  • Trump disse que estará envolvido no sorteio
  • Las Vegas foi mencionada, mas perdeu
  • 2026 World Cup TrophyGetty Images

    O QUE ACONTECEU?

    O sorteio dos grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026 será realizado no Kennedy Center, em Washington, D.C., no dia 5 de dezembro, às 14h (de Brasília).

    “O Kennedy Center dará um início fenomenal,” disse o Presidente Donald Trump ao anunciar os detalhes, “e nós estaremos envolvidos.”

    Trump foi acompanhado pelo Presidente da Fifa, Gianni Infantino, na sexta-feira. Anteriormente, havia sido relatado que o sorteio seria realizado em Las Vegas. Todas as equipes classificadas conhecerão seus oponentes da fase de grupos para a Copa do Mundo de 2026 neste sorteio. O torneio foi expandido de 32 para 48 equipes para a edição de 2026. 

    Os países anfitriões, México, Canadá e Estados Unidos, serão colocados automaticamente como cabeças de chave nos Grupos A, B e D, respectivamente, enquanto 42 das 48 equipes participantes serão confirmadas até essa data. As seis vagas restantes serão decididas através dos playoffs continentais em março de 2026.

  • Gianni Infantino 2025Getty

    O QUE INFANTINO DISSE

    O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mostrou entusiasmo com o local escolhido para o sorteio da Copa do Mundo.

    “Estamos animados para receber o sorteio final mais aguardado da história da Copa do Mundo no coração cultural e de entretenimento dos Estados Unidos, o Kennedy Center, em Washington, D.C.”, afirmou Infantino. “Esse sorteio é um marco importante do torneio e vai manter o clima de expectativa em torno do maior evento esportivo de todos os tempos, à medida que nos aproximamos de várias datas marcantes da Fifa em toda a América do Norte ao longo de 2026.”

    Ele ainda completou: “Estamos ansiosos para receber as delegações das seleções, nossos parceiros, a imprensa mundial e, de forma especial, torcedores representando cada uma das 16 cidades-sede, na capital dos Estados Unidos, para essa ocasião tão importante.”

  • trump infantinoGetty Images

    O CONTEXTO

    O The Athletic reportou que a mudança de Las Vegas para D.C. foi em grande parte devido ao forte relacionamento entre Infantino e Trump. Outras cidades também lutaram pelo direito de sediar o sorteio, incluindo Monterrey, no México, e Vancouver, no Canadá.

  • VOCÊ SABIA?

    A Fifa e a cidade de Las Vegas também têm laços históricos, pois foi a cidade que sediou o sorteio de 1994, que contou com Dick Clark como apresentador e atrações de Rod Stewart, Stevie Wonder e James Brown. O Kennedy Center, na capital do país, recebe 2.000 eventos por ano. 

  • O QUE VEM POR AÍ PARA A FIFA?

    A Fifa agora aguarda pelo seu sorteio altamente esperado em dezembro. 