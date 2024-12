Quando é o primeiro jogo do Flamengo em 2025

Rubro-negro começa o ano com compromissos em quatro frentes: Copinha, Carioca, amistoso nos Estados Unidos e Supercopa do Brasil

O Flamengo inicia 2025 com uma agenda cheia e movimentada. Enquanto os Garotos do Ninho entram em campo pela Copinha logo nos primeiros dias do ano e representam o clube nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o elenco profissional embarca em uma pré-temporada internacional nos Estados Unidos, antes do clássico contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil em fevereiro.

A seguir, a GOAL detalha o calendário de início de ano do Rubro-Negro, passando pela Copinha até a disputa da Supercopa do Brasil.