Quando Memphis Depay volta a jogar? Veja as últimas notícias do camisa 10 do Corinthians

O Corinthians trabalha com cautela para definir a volta de Memphis Depay aos gramados. Fora de combate desde o dia 22 de março, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante holandês já iniciou a fase de transição física e se aproxima do retorno.

Apesar da evolução no tratamento, a comissão técnica e o departamento médico evitam acelerar o processo. Internamente, o clube entende que qualquer precipitação pode comprometer não apenas a sequência do jogador no Timão, mas também suas chances de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção holandesa.

Nos bastidores, o Corinthians trata o caso com atenção especial após episódios de ruídos de comunicação entre Memphis e o departamento médico ao longo da recuperação. Por isso, o planejamento passou a ser mais conservador nas últimas semanas.