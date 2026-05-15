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Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Quando Memphis Depay volta a jogar? Veja as últimas notícias do camisa 10 do Corinthians

M. Depay
Corinthians

Holandês está fora desde março por lesão muscular e já trabalha em transição física no CT Joaquim Grava

O Corinthians trabalha com cautela para definir a volta de Memphis Depay aos gramados. Fora de combate desde o dia 22 de março, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante holandês já iniciou a fase de transição física e se aproxima do retorno.

Apesar da evolução no tratamento, a comissão técnica e o departamento médico evitam acelerar o processo. Internamente, o clube entende que qualquer precipitação pode comprometer não apenas a sequência do jogador no Timão, mas também suas chances de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção holandesa.

Nos bastidores, o Corinthians trata o caso com atenção especial após episódios de ruídos de comunicação entre Memphis e o departamento médico ao longo da recuperação. Por isso, o planejamento passou a ser mais conservador nas últimas semanas.

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  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Retorno próximo

    A expectativa atual no clube é de que Memphis esteja disponível para enfrentar o Peñarol, em Montevidéu, pela Libertadores. O duelo é visto como a janela ideal para recolocar o atacante em ação, principalmente por acontecer em gramado natural e em um contexto considerado mais seguro para a readaptação física.

    Antes disso, existia a possibilidade de retorno contra o Botafogo, pelo Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. No entanto, o gramado sintético foi tratado como fator de risco pelo Corinthians e pelo próprio jogador, que já criticou publicamente esse tipo de piso em outras oportunidades.

    Com isso, a tendência é de que Memphis tenha uma sequência de até quatro partidas antes da pausa para a Copa do Mundo. O clube entende que esse período pode ser suficiente para recuperar ritmo de jogo e chegar ao Mundial em melhores condições físicas.

    O atacante está há mais de 50 dias sem atuar e soma, até aqui, 12 partidas pelo Corinthians em 2026, com um gol e uma assistência.

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  • Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Renovação debatida internamente

    Enquanto trabalha para recuperar Memphis dentro de campo, o Corinthians também tenta encontrar soluções para mantê-lo no elenco após o meio do ano.

    O atual contrato do camisa 10 se aproxima do fim, e a diretoria admite dificuldades financeiras para sustentar os vencimentos do jogador sem ajuda externa.

    O presidente Osmar Stabile já declarou publicamente que o clube busca parceiros comerciais para viabilizar a permanência do holandês. A ideia é encontrar empresas dispostas a participar do pagamento salarial em troca de ações de marketing e publicidade envolvendo o atleta.

    Segundo informações de bastidores, Memphis demonstrou abertura para participar desse modelo de negócio, atuando como uma espécie de embaixador de marcas interessadas no acordo.

    Ainda assim, o estafe do jogador entende que um eventual novo vínculo dificilmente acontecerá sem participação financeira direta do Corinthians.

    A diretoria conversa atualmente com até três empresas para tentar estruturar o projeto. Embora ainda não exista um acordo avançado, o clima nos bastidores é de otimismo moderado.

  • Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Debate sobre permanência

    O alto investimento em Memphis também divide opiniões internamente no Corinthians. Parte da ala política do clube questiona o custo-benefício do atacante, principalmente pelo longo período afastado e pelos gastos previstos para mantê-lo após julho.

    Por outro lado, integrantes do departamento de futebol seguem defendendo a permanência do holandês e acreditam que ele ainda pode ser decisivo em um momento importante da temporada.

    Dentro de campo, a expectativa é que o retorno aconteça justamente no momento em que o Corinthians tenta se recuperar no Brasileirão e ganhar força na Libertadores antes da parada para o Mundial.

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