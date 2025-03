Quando é o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025? Quais são os potes e onde assistir?

Sorteio acontece em 17 de março, com Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro e Grêmio no pote 1

A Conmebol definiu os potes para o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. O evento acontece no dia 17 de março, às 20h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai e poderá ser acompanhado ao vivo através dos canais do YouTube da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.

Entre os times brasileiros garantidos na competição, Fluminense, Atlético-MG, Grêmio e Cruzeiro estarão no Pote 1, enquanto Vasco e Vitória ficarão nos Potes 2 e 4, respectivamente.

Clubes que ainda disputam a fase preliminar da Libertadores, como Corinthians e Bahia, podem integrar o sorteio caso sejam eliminados. Confira, com a GOAL, as informações completas sobre o sorteio, os potes e onde assistir.