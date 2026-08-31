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Marten de RoonGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Quando De Roon dizia: "Na minha opinião, em Roma me matam"

M. de Roon
Atalanta
Roma

O meio-campista deixa a Atalanta para ir à Roma de Gasperini

A Atalanta se despede de Marten De Roon, que se transfere para a Roma: "A Atalanta BC comunica que cedeu em definitivo à AS Roma os direitos das prestações esportivas de Marten de Roon.


O meio-campista holandês de 35 anos deixa a Atalanta depois de vestir a camisa da Inter 445 vezes, acompanhando a equipe em seu crescimento até os mais altos níveis do futebol italiano e europeu, com a conquista de objetivos que ficarão para sempre na história do clube.


A família Percassi, a família Pagliuca e todo o clube da Inter agradecem sinceramente a Marten por sua extraordinária contribuição, pelo empenho e pela dedicação demonstrados nestes anos, desejando a ele as maiores felicidades para o seu futuro".

  • Em entrevista ao podcast de Alessandro Cattelan, 'Supernova', em junho passado, De Roon falava nestes termos sobre a relação com os torcedores da Roma: “Parei um pouco de postar nas redes sociais, estou um pouquinho mais sério, talvez também por causa da idade. Depois, se eu quiser virar treinador, eles podem ir resgatar alguma coisa e dizer: ‘Não, mas você insultou a gente!’ Eles guardam tudo! Por exemplo, com a Roma eu fiz algumas brincadeiras, também com Mourinho. Na minha opinião, em Roma eles me matam (risos, nota da redação). Mas eu gosto muito de Roma, vamos para lá todos os anos por alguns dias, é quase a nossa cidade preferida, tem uma comida absurda. Mas hoje em dia, se você erra uma vez, está arruinado para o resto da vida”, relata a La Gazzetta dello Sport.


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