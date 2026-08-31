A Atalanta se despede de Marten De Roon, que se transfere para a Roma: "A Atalanta BC comunica que cedeu em definitivo à AS Roma os direitos das prestações esportivas de Marten de Roon.





O meio-campista holandês de 35 anos deixa a Atalanta depois de vestir a camisa da Inter 445 vezes, acompanhando a equipe em seu crescimento até os mais altos níveis do futebol italiano e europeu, com a conquista de objetivos que ficarão para sempre na história do clube.





A família Percassi, a família Pagliuca e todo o clube da Inter agradecem sinceramente a Marten por sua extraordinária contribuição, pelo empenho e pela dedicação demonstrados nestes anos, desejando a ele as maiores felicidades para o seu futuro".