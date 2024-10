Qual foi o último jogador do Botafogo a fazer gol pela seleção brasileira

Igor Jesus quebrou um jejum de 26 anos ao balançar as redes do Chile, em duelo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Igor Jesus estreou na seleção brasileira como titular e com gol sobre o Chile, em duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Foi a primeira vez desde 1998 que um jogador do Botafogo estufa as redes vestindo a camisa da seleção brasileira.

A relação entre Botafogo e a seleção nacional é das mais profundas entre um clube com o seu selecionado (especialmente pelos feitos de Garrincha, Didi, Nilton Santos, Amarildo, Zagallo e tantos outros nos títulos mundiais do Brasil). Mas já fazia tempo que um atleta do alvinegro não balançava as redes vestindo a camisa canarinho.