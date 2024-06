Qual foi a última vez que o Vasco venceu o Flamengo?

Relembre o retrospecto recente do Clássico dos Milhões

O Rio de Janeiro pulsa com a rivalidade entre Vasco e Flamengo. Mais do que simples partidas de futebol, o clássico carioca coloca em jogo uma rivalidade histórica. Para o Cruz-maltino, no entanto, essa rivalidade é acompanhada por um doloroso jejum no Campeonato Brasileiro, que já perdura por oito anos.

A última vez que o Vasco conquistou uma vitória sobre o rival foi em março de 2023, pelo Campeonato Carioca. De lá para cá, o cenário se inverteu: o Flamengo se consolidou como a grande força do confronto, com cinco vitórias do Flamengo e um empate.