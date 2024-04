Qual é a lesão de Dimitri Payet e quando ele volta a jogar pelo Vasco

Francês lesionou o joelho no treino desta quarta-feira (3) e desfalca o Vasco no início do Brasileirão

O Vasco terá um desfalque de peso para as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro de 2024. Dimitri Payet sofreu uma entorse no joelho direito durante o treino desta quarta-feira (3), assustando a torcida e o técnico Ramón Díaz com a informação de que não poderá contar com o craque do time, por pelo menos, três jogos do principal campeonato disputado no ano.

Para seu lugar, ou mudando o esquema de jogo, a comissão técnica pode optar por alguns nomes, sendo Bruno Praxedes, Juan Sforza ou Pablo Galdames os principais.