Antes de Léo Jardim, qual foi o último jogador do Vasco convocado para a seleção brasileira?

O goleiro cruz-maltino, um dos destaques do clube desde sua chegada, foi chamado por Dorival Júnior após o corte de Ederson

A lesão sofrida por Ederson, do Manchester City, forçou o técnico Dorival Júnior a fazer um de um total de três cortes em sua primeira lista no comando da seleção brasileira. E para substituir o arqueiro da equipe inglesa, Dorival convocou Léo Jardim, do Vasco, para estar à disposição para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Léo Jardim vem sendo um dos grandes destaques do Vasco desde sua chegada ao clube, em 2023. Suas ótimas defesas contam um pouco da história de como os cruz-maltinos conseguiram evitar um rebaixamento que, no primeiro turno do Brasileirão, era dado como certo, e suas intervenções continuam a ser importantes para o time nesta temporada de 2024.

