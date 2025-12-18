Qual é a premiação da Copa do Mundo 2026? Quanto a seleção campeã receberá?

As 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 vão dividir 655 milhões de dólares (R$ 3,6 bilhões) em prêmios. O valor representa um aumento de 50% em relação ao torneio de 2022. O campeão receberá 50 milhões de dólares (R$ 276 milhões), o maior prêmio já pago ao vencedor de uma Copa do Mundo, reforçando o compromisso da Fifa em valorizar o desempenho no principal palco do futebol.

O vice-campeão ficará com 33 milhões de dólares (R$ 182,3 milhões). Já as seleções que terminarem em terceiro e quarto lugares receberão 29 milhões de dólares (R$ 160 milhões) e 27 milhões de dólares (R$ 149 milhões), respectivamente. Quem ficar entre a quinta e a oitava posição vai embolsar 19 milhões de dólares (R$ 105 milhões), mostrando a força competitiva do torneio ampliado.