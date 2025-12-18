+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WC-2026-DRAWAFP
Siddhant Lazar

Qual é a premiação da Copa do Mundo 2026? Quanto a seleção campeã receberá?

A Fifa aprovou na sexta-feira um pacote financeiro histórico para a Copa do Mundo de 2026. O torneio, que terá 48 seleções, vai distribuir um total recorde de 727 milhões de dólares (R$ 4 bilhões) em prêmios. A decisão foi tomada pelo Conselho da Fifa antes da final da Copa Intercontinental, no Catar, e faz parte de um conjunto de medidas que a entidade diz pensar no futuro da Copa do Mundo e no desenvolvimento do futebol de base ao redor do mundo.

  • FBL-WC-2026-SCHEDULEAFP

    Aumento recorde do prêmio em dinheiro

    As 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 vão dividir 655 milhões de dólares (R$ 3,6 bilhões) em prêmios. O valor representa um aumento de 50% em relação ao torneio de 2022. O campeão receberá 50 milhões de dólares (R$ 276 milhões), o maior prêmio já pago ao vencedor de uma Copa do Mundo, reforçando o compromisso da Fifa em valorizar o desempenho no principal palco do futebol.

    O vice-campeão ficará com 33 milhões de dólares (R$ 182,3 milhões). Já as seleções que terminarem em terceiro e quarto lugares receberão 29 milhões de dólares (R$ 160 milhões) e 27 milhões de dólares (R$ 149 milhões), respectivamente. Quem ficar entre a quinta e a oitava posição vai embolsar 19 milhões de dólares (R$ 105 milhões), mostrando a força competitiva do torneio ampliado.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Recompensas financeiras se estendem profundamente no torneio

    A FIfa também garantiu que os ganhos não fiquem restritos apenas aos melhores colocados. As equipes eliminadas nas oitavas de final receberão 15 milhões de dólares (R$ 82,9 milhões). Já as seleções que caírem ainda na fase de grupos, entre a 33ª e a 48ª posição, vão ganhar 9 milhões de dólares (R$ 49,7 milhões).

    Além disso, cada seleção classificada terá direito a 1,5 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões) para custear a preparação. Com isso, o valor mínimo garantido por equipe será de 10,5 milhões de dólares (R$ 58 milhões).

    Essa distribuição busca apoiar todas as nações participantes, ajudando no desenvolvimento do futebol ao redor do mundo e incentivando atuações competitivas durante todo o torneio.

  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Official Match Schedule AnnouncementGetty Images Sport

    Impacto financeiro revolucionário do torneio

    O presidente da FIfa, Gianni Infantino, classificou a Copa do Mundo de 2026 como revolucionária, não só pelo tamanho, mas também pelo impacto financeiro sem precedentes. Segundo ele, o aumento da premiação mostra o compromisso da entidade em reinvestir no futebol e apoiar suas associações-membro.

    “Nos últimos anos, a FIfa intensificou os esforços no futebol de base, e os resultados estão aí. Temos sido muito ativos na criação de competições e no desenvolvimento juvenil. Esse é um passo natural e muito positivo”, afirmou Infantino em comunicado oficial.

    Ele também destacou a importância dos festivais Fifa sub-15, tanto no masculino quanto no feminino, como parte da estratégia para dar oportunidade a talentos de todo o mundo.

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    Crescimento financeiro ligado ao desenvolvimento a longo prazo

    Com jogos espalhados por Canadá, México e Estados Unidos, a Copa do Mundo de 2026 deixa claro que o sucesso no maior torneio do futebol agora vem acompanhado de recompensas inéditas — dos campeões que levantarem o troféu até as seleções que farão sua estreia no Mundial.

