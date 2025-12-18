Qual é a premiação da Copa do Mundo 2026? Quanto a seleção campeã receberá?
- AFP
Aumento recorde do prêmio em dinheiro
As 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 vão dividir 655 milhões de dólares (R$ 3,6 bilhões) em prêmios. O valor representa um aumento de 50% em relação ao torneio de 2022. O campeão receberá 50 milhões de dólares (R$ 276 milhões), o maior prêmio já pago ao vencedor de uma Copa do Mundo, reforçando o compromisso da Fifa em valorizar o desempenho no principal palco do futebol.
O vice-campeão ficará com 33 milhões de dólares (R$ 182,3 milhões). Já as seleções que terminarem em terceiro e quarto lugares receberão 29 milhões de dólares (R$ 160 milhões) e 27 milhões de dólares (R$ 149 milhões), respectivamente. Quem ficar entre a quinta e a oitava posição vai embolsar 19 milhões de dólares (R$ 105 milhões), mostrando a força competitiva do torneio ampliado.
- Getty Images Sport
Recompensas financeiras se estendem profundamente no torneio
A FIfa também garantiu que os ganhos não fiquem restritos apenas aos melhores colocados. As equipes eliminadas nas oitavas de final receberão 15 milhões de dólares (R$ 82,9 milhões). Já as seleções que caírem ainda na fase de grupos, entre a 33ª e a 48ª posição, vão ganhar 9 milhões de dólares (R$ 49,7 milhões).
Além disso, cada seleção classificada terá direito a 1,5 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões) para custear a preparação. Com isso, o valor mínimo garantido por equipe será de 10,5 milhões de dólares (R$ 58 milhões).
Essa distribuição busca apoiar todas as nações participantes, ajudando no desenvolvimento do futebol ao redor do mundo e incentivando atuações competitivas durante todo o torneio.
- Getty Images Sport
Impacto financeiro revolucionário do torneio
O presidente da FIfa, Gianni Infantino, classificou a Copa do Mundo de 2026 como revolucionária, não só pelo tamanho, mas também pelo impacto financeiro sem precedentes. Segundo ele, o aumento da premiação mostra o compromisso da entidade em reinvestir no futebol e apoiar suas associações-membro.
“Nos últimos anos, a FIfa intensificou os esforços no futebol de base, e os resultados estão aí. Temos sido muito ativos na criação de competições e no desenvolvimento juvenil. Esse é um passo natural e muito positivo”, afirmou Infantino em comunicado oficial.
Ele também destacou a importância dos festivais Fifa sub-15, tanto no masculino quanto no feminino, como parte da estratégia para dar oportunidade a talentos de todo o mundo.
- AFP
Crescimento financeiro ligado ao desenvolvimento a longo prazo
Com jogos espalhados por Canadá, México e Estados Unidos, a Copa do Mundo de 2026 deixa claro que o sucesso no maior torneio do futebol agora vem acompanhado de recompensas inéditas — dos campeões que levantarem o troféu até as seleções que farão sua estreia no Mundial.