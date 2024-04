Qual é a lesão de André? Quando ele volta a jogar pelo Fluminense?

Volante deixou o campo em prantos, na partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, e teve lesão confirmada após avaliação

André, volante do Fluminense, será desfalque da equipe após sofrer uma lesão no joelho. A contusão aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo da partida contra o Cerro Porteño pela terceira rododa da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira (26). No lance, André buscava uma finalização de fora da área, quando se envolveu em um choque violento com um jogador o adversário. O atleta foi prontamente atendido em campo, mas precisou ser substituído. Para o lugar do camisa 7, Diniz optou pela entrata de Lima.

Além de André, o Fluminense tem mais três baixas por problemas no joelho: Lelê, Marlon e Gabriel Pires.