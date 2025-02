Quais títulos o Newcastle United já conquistou na história?

Na final, os Magpies podem conquistar Copa da Liga Inglesa pela primeira vez em sua história

Um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, o Newcastle tem a chance de conquistar um título inédito nesta temporada. Os Magpies estão garantidos na final da Copa da Liga Inglesa, marcada para domingo, 16 de março, no Estádio de Wembley.

O último título conquistado pelos Magpies foi a Segunda Divisão do Campeonato Inglês na temporada de 2016/17, e agora a equipe tenta voltar a levantar um troféu. Em sua história, o Newcastle já conquistou títulos importantes, como quatro conquistas do Campeonato Inglês, e seis Copas da Inglaterra.

Porém, nas últimas décadas os Magpies passaram por momentos ruins, sendo rebaixado para a Segunda Divisão Inglesa nas temporadas de 2008/2009 e 2015/2016. Nas duas oportunidades, o Newcastle retornou para a Premier League como campeão da segunda divisão.

Em 2021, a equipe foi vendida a um fundo de investimentos árabe, pertencente à família real Saudita, por 300 milhões de libras (R$ 2,2 bilhões), se tornando um novo rico no futebol mundial, e elevando o patamar do time em relação às temporadas anteriores. O investimento tem dado resultado até o momento, garantindo à equipe uma vaga na Champions League na temporada 2023/24 e, agora, mais uma final de Copa da Liga Inglesa. Vice-campeões do torneio em 2022/23, quando foram derrotados pelo Manchester United, os torcedores voltam a sonhar com grandes conquistas.