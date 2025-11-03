Em quais jogos de Flamengo e Palmeiras Vitor Roque, Danilo e Alex Sandro serão desfalques após convocação para amistosos do Brasil contra Senegal e Tunísia

A convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia, em novembro, trouxe impactos diretos na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Três nomes de peso — Vitor Roque, do Palmeiras, e os defensores Alex Sandro e Danilo, do Flamengo — estarão ausentes em partidas decisivas da competição, uma vez que os jogos da Data Fifa coincidem com rodadas atrasadas da Série A.

Os amistosos serão realizados nos dias 15 e 18 de novembro, em Londres e Lille, respectivamente. Enquanto o Brasil encara o Senegal no Emirates Stadium, o duelo com a Tunísia encerrará o calendário da equipe nacional em 2025. Com isso, tanto Flamengo quanto Palmeiras terão de se adaptar a importantes ausências em meio à reta final do Brasileirão, em que ocupam as duas primeiras posições da tabela, separados por apenas um ponto.

Ancelotti justificou as escolhas: para o técnico italiano, o momento da Seleção, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026, é prioridade — ainda que isso afete diretamente as equipes que disputam o Brasileiro e a Libertadores.