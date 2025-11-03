+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Danilo FlamengoGetty Images
Bruna Lima

Em quais jogos de Flamengo e Palmeiras Vitor Roque, Danilo e Alex Sandro serão desfalques após convocação para amistosos do Brasil contra Senegal e Tunísia

Seleção brasileira de Carlo Ancelotti causa baixas importantes no Brasileirão, afetando Flamengo e Palmeiras na reta final da temporada

A convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia, em novembro, trouxe impactos diretos na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Três nomes de peso — Vitor Roque, do Palmeiras, e os defensores Alex Sandro e Danilo, do Flamengo — estarão ausentes em partidas decisivas da competição, uma vez que os jogos da Data Fifa coincidem com rodadas atrasadas da Série A.

Os amistosos serão realizados nos dias 15 e 18 de novembro, em Londres e Lille, respectivamente. Enquanto o Brasil encara o Senegal no Emirates Stadium, o duelo com a Tunísia encerrará o calendário da equipe nacional em 2025. Com isso, tanto Flamengo quanto Palmeiras terão de se adaptar a importantes ausências em meio à reta final do Brasileirão, em que ocupam as duas primeiras posições da tabela, separados por apenas um ponto.

Ancelotti justificou as escolhas: para o técnico italiano, o momento da Seleção, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026, é prioridade — ainda que isso afete diretamente as equipes que disputam o Brasileiro e a Libertadores.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Quais jogos Alex Sandro, Danilo e Vitor Roque perderão por Flamengo e Palmeiras

    No Flamengo, as convocações de Alex Sandro e Danilo significam desfalques em dois compromissos que podem definir o rumo da equipe no Brasileirão. No dia 15 de novembro, o Rubro-Negro enfrentará o Sport, na Arena Pernambuco, em partida adiada da 12ª rodada. A ausência da dupla obrigará Filipe Luís a reorganizar o sistema defensivo, possivelmente com Emerson Royal na lateral direita, Léo Ortiz como dupla de zaga de Léo Pereira e Ayrton Lucas à esquerda.

    Além disso, o Flamengo pode não contar com os dois jogadores também no clássico diante do Fluminense, pela 34ª rodada, previsto para os dias 19 ou 20 de novembro — datas que se sobrepõem ao retorno da seleção brasileira da Europa. O Rubro-Negro é o atual vice-líder do campeonato, com 64 pontos, e luta ponto a ponto com o Palmeiras.

    Já o Palmeiras terá a ausência de Vitor Roque, convocado pela primeira vez por Ancelotti. O atacante, um dos principais nomes da equipe de Abel Ferreira, ficará fora do clássico diante do Santos, no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro, válido pela 13ª rodada atrasada. Há ainda a possibilidade de o camisa 9 perder também o confronto contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada, que deve ocorrer entre os dias 18 e 19 de novembro.

    A logística entre a França e o Brasil, somada ao curto intervalo entre os jogos, torna improvável que o atacante esteja em campo em Belo Horizonte. Assim, Abel Ferreira precisará montar um ataque alternativo para duas partidas decisivas na luta pelo título.

    • Publicidade

  • Calendário do Flamengo

    • 15 de novembro - Sport x Flamengo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro - PE
    • 19 ou 20 de novembro - Fluminense x Flamengo, em horário a definir, no Maracanã - RJ

  • Calendário do Palmeiras

    • 15 de novembro - Santos x Palmeiras, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro
    • 18 ou 19 de novembro - Atlético-MG x Palmeiras, em horário a definir, na Arena MRV 

  • Ancelotti justifica as escolhas

    Em coletiva na sede da CBF, Ancelotti reconheceu o impacto das convocações sobre os clubes brasileiros, mas foi direto ao afirmar que a prioridade é a seleção. “Sim, conhecemos o calendário, mas acho que a prioridade nesse momento é a equipe nacional. Chamamos os jogadores que podem ajudar o Brasil nesses dois jogos, como Danilo e Alex Sandro do Flamengo, e o Vitor Roque, do Palmeiras”, afirmou o treinador.

    Sobre os laterais do Flamengo, o italiano fez questão de ressaltar o papel de liderança e a versatilidade de Danilo, além da consistência de Alex Sandro quando está em boa forma física. “Alex Sandro quando está bem, demonstrou que joga muito bem. É um lateral de experiência, tem personalidade. Quando está em um bom nível físico, é um dos melhores laterais disponíveis. Danilo é diferente. Vejo como único defensor brasileiro que pode cobrir as quatro posições. Pode jogar de lateral-direito, lateral-esquerdo e nas duas posições de zagueiro. O que eu gosto dele é a experiência e a liderança”, explicou o técnico.

    Já em relação a Vitor Roque, sua convocação premia a grande fase vivida no Palmeiras: com 17 gols e cinco assistências na temporada, o jogador de 20 anos também é o vice-artilheiro da equipe.

  • A lista completa de convocados da seleção brasileira para os amistosos

    • Goleiros: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians);
    • Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma);
    • Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al Ittihad) e Lucas Paquetá (West Ham);
    • Atacantes: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras)

  • O que vem por aí?

    A Data Fifa de novembro será a última antes da reta final do Brasileirão e da preparação definitiva da seleção brasileira para 2026. Para Flamengo e Palmeiras, o período exigirá equilíbrio e gestão de elenco. O Rubro-Negro pode ver seu sistema defensivo enfraquecido justamente em jogos decisivos, enquanto o Verdão perde sua principal referência no ataque em um momento crucial.

    Ambos os clubes, porém, contam com elencos robustos e grandes treinadores. Filipe Luís e Abel Ferreira sabem que qualquer descuido pode custar caro em uma disputa tão acirrada. A expectativa é de que os dois times recorram à força do coletivo para superar as ausências — e mantenham viva a luta pelo título nacional até o último minuto.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA