Quais jogadores estão no movimento contra grama sintética nos estádios brasileiros?

Vários nomes importantes que atuam no Brasil se uniram para protestar via redes sociais contra partidas em locais com este tipo de gramado

Um movimento contra jogos em campos de gramado sintético tomou forma no Brasil nesta terça-feira (18). Diversos jogadores importantes publicaram um comunicado em suas redes sociais se posicionando contra realização de partidas em locais com esta superfície. Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG (está em processo de transição) são os times que jogarão o Brasileirão em 2025 que possuem seus estádios com grama sintética. Mais artigos abaixo Abaixo, a GOAL traz mais detalhes sobre o panorama geral do caso.