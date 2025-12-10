+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WCLUB-AHLY-FLAMENGO-PODIUMAFP
Bruna Lima

Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental - Qual é o histórico do Flamengo contra times do Egito?

Rubro-Negro só enfrentou um clube egípcio uma vez em sua história

O Flamengo chega à semifinal da Copa Intercontinental para enfrentar o Pyramids, que vive a melhor fase de sua história recente. O confronto marcado para sábado, às 14h (de Brasília), define quem avança para encarar o Paris Saint-Germain na decisão do torneio da Fifa. A partida também reacende uma curiosidade: afinal, como o clube rubro-negro costuma se sair diante de equipes do Egito e do continente africano?

Até hoje, o Flamengo só enfrentou um time egípcio em sua trajetória internacional: o Al Ahly, no então Mundial de Clubes de 2023 — disputado após a conquista da Libertadores de 2022. O duelo terminou em vitória rubro-negra por 4 a 2, garantindo o terceiro lugar naquele torneio. Mas quando o retrospecto é ampliado para todo o cenário africano, o clube apresenta uma vantagem expressiva, com larga superioridade contra rivais do continente.

O encontro com o Pyramids, portanto, será apenas o segundo entre Flamengo e uma equipe do Egito na história.

  • Como chega o Pyramids

    O Pyramids se tornou adversário do Flamengo após faturar a Liga dos Campeões da África de 2024/25, superando o Mamelodi Sundowns na decisão. A conquista rendeu ao clube a vaga na Copa Intercontinental, onde iniciou sua caminhada com vitórias consecutivas sobre o Auckland City (3 a 0) e o Al Ahli da Arábia Saudita (3 a 1). Mesmo apontado como azarão nesses confrontos, avançou com autoridade até a fase que vale o duelo contra o time carioca.

    O clube é comandado pelo croata Krunoslav Jurcic e tem no congolês Fiston Mayele seu principal nome, artilheiro da equipe na temporada. O elenco ainda conta com o brasileiro Ewerton Silva, contratado em julho por 2,8 milhões de euros — a maior operação de transferência do Pyramids em 2025/26.

    Além das figuras centrais, o Pyramids coleciona histórias curiosas: conta com dois jogadores apelidados de “Zico” e “Dunga”, ambos egípcios, homenagens diretas a ídolos do futebol brasileiro.

  • O momento do Pyramids na temporada

    O time chega ao confronto ocupando as primeiras posições no Campeonato Egípcio e vivendo sequência de sete partidas sem derrota, com desempenho regular.  No jogo mais recente antes da semifinal, o clube atuou com reservas e foi goleado por 6 a 1 na Copa da Liga.

    A oportunidade de disputar uma final internacional diante do PSG representa o ponto mais alto da curta trajetória do Pyramids, fundado em 2008.

  • O único jogo do Flamengo contra um time egípcio

    O Flamengo só encarou uma equipe do Egito uma vez: o duelo contra o Al Ahly no Mundial de Clubes de 2023. A vitória por 4 a 2, com gols de Gabigol e Pedro, garantiu o terceiro lugar para o time então comandado por Vítor Pereira. A partida foi marcada por polêmicas em um jogo eletrizante que marcou a despedida rubro-negra da competição daquele ano.

  • Flamengo contra equipes africanas

    Quando o histórico considera não apenas o Egito, mas todo o continente africano, o Flamengo exibe ampla superioridade. São 23 jogos contra times e seleções africanas em diferentes contextos, somando 16 vitórias, seis empates e apenas uma derrota. 

  • O que está em jogo para o Flamengo

    A classificação diante do Pyramids vale a vaga na final da Copa Intercontinental e o direito de desafiar o PSG, atual campeão da Champions League e já garantido na decisão. Depois da vitória sobre o Cruz Azul nas quartas de final, o time de Filipe Luís tenta dar mais um passo para buscar o título mundial.

