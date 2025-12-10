Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental - Qual é o histórico do Flamengo contra times do Egito?

O Flamengo chega à semifinal da Copa Intercontinental para enfrentar o Pyramids, que vive a melhor fase de sua história recente. O confronto marcado para sábado, às 14h (de Brasília), define quem avança para encarar o Paris Saint-Germain na decisão do torneio da Fifa. A partida também reacende uma curiosidade: afinal, como o clube rubro-negro costuma se sair diante de equipes do Egito e do continente africano?

Até hoje, o Flamengo só enfrentou um time egípcio em sua trajetória internacional: o Al Ahly, no então Mundial de Clubes de 2023 — disputado após a conquista da Libertadores de 2022. O duelo terminou em vitória rubro-negra por 4 a 2, garantindo o terceiro lugar naquele torneio. Mas quando o retrospecto é ampliado para todo o cenário africano, o clube apresenta uma vantagem expressiva, com larga superioridade contra rivais do continente.

O encontro com o Pyramids, portanto, será apenas o segundo entre Flamengo e uma equipe do Egito na história.