West Ham United v Crystal Palace - Premier League

Punição a Lucas Paquetá por supostamente não colaborar com investigações é definida na Inglaterra

Brasileiro foi punido pela Federação Inglesa por duas infrações confirmadas após a investigação sobre suspeita de manipulação de resultados

  • Paquetá foi absolvido de quatro acusações de manipulação de resultados em julho

    A Federação Inglesa iniciou sua investigação em agosto de 2023, e Lucas Paquetá foi formalmente acusado em maio de 2024 por supostamente ter recebido cartões de forma intencional “com o objetivo indevido de influenciar o mercado de apostas”.

    As quatro acusações contra o jogador de 28 anos estavam ligadas a uma partida da Premier League contra o Leicester, em 12 de novembro de 2022, além de jogos de 2023 contra o Aston Villa (12 de março), Leeds United (21 de maio) e Bournemouth (12 de agosto).

    O brasileiro enfrentava a possibilidade de ser banido do futebol para sempre caso fosse considerado culpado. No entanto, a comissão reguladora concluiu que as quatro acusações eram “não comprovadas” após a audiência.

  Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Brasileiro agradeceu ao West Ham depois que foi inocentado

    Após o veredito em julho, Paquetá declarou: “Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência diante dessas acusações extremamente graves.

    Não posso comentar mais nada neste momento, mas quero expressar minha gratidão a Deus e dizer o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto.

    Agradeço à minha esposa, que nunca soltou minha mão, ao West Ham United, aos torcedores que sempre me apoiaram, e à minha família, amigos e equipe jurídica pelo apoio incondicional. Muito obrigado a todos.”

  • Paquetá foi sancionado pela Federação Inglesa por duas infrações

    No entanto, Paquetá foi agora sancionado por “não ter cumprido a exigência de responder a perguntas e fornecer informações durante a investigação da Federação Inglesa sobre possíveis violações das regras”.

    O jogador havia negado as duas acusações, mas ambas as infrações à Regra F3 da Federação Inglesa foram consideradas comprovadas após uma audiência. Como resultado, a comissão reguladora aplicou uma advertência e emitiu um alerta sobre a conduta futura do brasileiro.

  • West Ham diz que está satisfeito por o caso 'estar finalmente encerrado'

    Após a notícia, o West Ham declarou estar satisfeito com o fato de a investigação “estar finalmente encerrada”.

    Em um comunicado no site oficial, o clube afirmou: “O West Ham United reconhece a declaração publicada hoje pela Federação Inglesa, confirmando que Lucas Paquetá recebeu um alerta sobre sua conduta futura, após duas infrações comprovadas à Regra F3 da Federação Inglesa, depois de ter sido absolvido das acusações de má conduta relacionadas a supostas violações da Regra E5 da Federação Inglesa.

    O West Ham United e Lucas Paquetá estão satisfeitos por esta questão estar finalmente encerrada. O clube não fará mais comentários.”

  • Paquetá quase se transferiu para o Manchester City antes da investigação

    Lucas Paquetá chegou ao West Ham vindo do Lyon em 2022, em uma negociação que o tornou o maior reforço da história do clube. Pelo time londrino, ele fez 130 partidas, marcou 21 gols e conquistou a Conference League na temporada 2022/23.

    Segundo o The Telegraph, o brasileiro esteve próximo de se transferir para o Manchester City de Pep Guardiola por £85 milhões em agosto de 2023, antes da Federação Inglesa iniciar sua investigação sobre manipulação de resultados.

    O jogador segue sendo ligado a uma possível saída do West Ham após ser absolvido das quatro acusações de manipulação. Relatos indicam que o Aston Villa, comandado por Unai Emery, fez uma tentativa de contratá-lo no fim da última janela, mas ele acabou permanecendo no London Stadium.

    O The Times também informou que Paquetá manifestou desejo de deixar o clube, embora tenha aparentemente minimizado a especulação. Após a divulgação do relatório, o meio-campista compartilhou nas redes sociais uma foto com seus dois filhos pequenos, Filippo e Tiziano, acompanhada apenas de um emoji sorridente.

  Leeds United v West Ham United - Premier League

    West Ham em forma preocupante sob o comando de Nuno Espírito Santo

    Paquetá e o West Ham retornam à ação neste fim de semana, recebendo o Newcastle no domingo. Os Hammers atravessam um momento difícil, sem conseguir vencer nenhuma das quatro primeiras partidas sob o comando do técnico Nuno Espírito Santo.

    O treinador português foi escolhido como sucessor de Graham Potter no final de setembro e iniciou sua passagem pelo clube com um empate por 1 a 1 na Premier League contra o Everton. Desde então, o West Ham sofreu três derrotas consecutivas para Arsenal, Brentford e Leeds.

