Punição a Lucas Paquetá por supostamente não colaborar com investigações é definida na Inglaterra

A Federação Inglesa iniciou sua investigação em agosto de 2023, e Lucas Paquetá foi formalmente acusado em maio de 2024 por supostamente ter recebido cartões de forma intencional “com o objetivo indevido de influenciar o mercado de apostas”.

As quatro acusações contra o jogador de 28 anos estavam ligadas a uma partida da Premier League contra o Leicester, em 12 de novembro de 2022, além de jogos de 2023 contra o Aston Villa (12 de março), Leeds United (21 de maio) e Bournemouth (12 de agosto).

O brasileiro enfrentava a possibilidade de ser banido do futebol para sempre caso fosse considerado culpado. No entanto, a comissão reguladora concluiu que as quatro acusações eram “não comprovadas” após a audiência.