Público no Brasileirão 2024: média, total e os times que mais levam torcedores aos estádios

Curiosidades do Futebol

Flamengo lidera o ranking com folga, seguido por Corinthians e São Paulo; acompanhe a classificação rodada a rodada

A paixão do brasileiro pelo futebol se reflete em números, afinal o Brasileirão continua atraindo multidões aos estádios. A GOAL acompanha de perto essa disputa e apresenta o ranking de público do Brasileirão 2024, atualizado rodada a rodada.

Os dados, obtidos diretamente do boletim financeiro da CBF, revelam a força das torcidas e a importância do público tanto na busca pelo título quanto na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!