Do que o Botafogo precisa para ser campeão brasileiro de 2024

O Glorioso está em busca de seu terceiro Campeonato Brasileiro, que seria o primeiro dos pontos corridos, mas tem grandes desafios pela frente

Em mais um ano se consolidando como uma potência no atual cenário futebolístico do Brasil, o Botafogo vem brigando pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro desde as primeiras rodadas da edição de 2024.

Embora tenha variado a liderança com outros clubes como Flamengo, Fortaleza e Palmeiras, o Glorioso é quem mais se manteve na primeira colocação da tabela. Agora, com 28 jogos disputados, segue sendo o líder do nacional com 57 pontos, e a cada rodada que passa, aumentam as expectativas para reviver os feitos de 1968 e 1995.

Hoje, a GOAL apresenta o que é necessário que o time de Artur Jorge faça caso queira levantar o troféu do Brasileirão em 2024.