+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-PSGAFP

PSG quer tirar promessa de 18 anos do Barcelona

O Paris Saint-Germain está de olho na joia de 18 anos do Barcelona que tem contrato até o fim da temporada. O técnico Luis Enrique, que já comandou o Barça, acompanha de perto o jovem meio-campista e acredita que ele se encaixa no plano do PSG de montar um time com os melhores talentos jovens da Europa

  • PSG de olho em joia do Barcelona com contrato perto do fim

    Segundo o Mundo Deportivo, o PSG está interessado em Juan Hernández, uma das maiores promessas da base do Barcelona, para reforçar o meio-campo com talento jovem. O jogador de 18 anos vem treinando com o elenco principal de Hansi Flick e chegou a ser relacionado para jogos recentes — sinal de que vem ganhando espaço dentro do clube.

    O problema é que o contrato do meia termina em 30 de junho de 2026, e ainda não há acordo de renovação. Isso acendeu o alerta na diretoria catalã, já que o PSG lidera a corrida por sua contratação e pode avançar se as conversas não evoluírem nos próximos meses.

    • Publicidade
  • Juan Hernandez Barcelona Youth LeagueGetty

    Projeto jovem de Luis Enrique atrai Hernández

    O interesse do PSG faz sentido. Luis Enrique conhece bem o sistema do Barça e vê Hernandez como peça ideal para o novo modelo do clube francês, que agora aposta em jovens talentos em vez de estrelas milionárias.

    Nos últimos anos, o Paris mudou de perfil: trouxe jogadores como Ilya Zabarnyi e Lucas Chevalier, além de dar chances a jovens da base, como Ibrahim Mbaye e Senny Mayulu. Essa política abre espaço para nomes promissores como Hernández crescerem na equipe principal.

    Na atual temporada, o meia vem se destacando pelo Barça Atlètic, comandado por Juliano Belletti, com sete jogos, um gol e uma assistência. Versátil, pode atuar tanto pelo meio quanto pelos lados e já é destaque na seleção espanhola sub-19.

  • Cláusula baixa e incerteza favorecem o PSG

    Hernandez tem uma cláusula de rescisão de 6 milhões de euros (R$ 37,3 milhões), o que o torna um alvo acessível para o PSG. No entanto, o clube francês espera conseguir contratá-lo de graça, caso ele não renove.

    As negociações entre o Barcelona e o estafe do jogador ainda não avançaram, e o time parisiense acompanha de perto — sabendo que as dificuldades financeiras do Barça podem atrasar qualquer renovação.

  • Hansi FlickGetty Images

    Pressão sobre o Barcelona

    A situação reacende um problema que o Barcelona vem enfrentando: a dificuldade de manter talentos de La Masia. Casos de jovens que saíram cedo em busca de mais oportunidades deixaram lições, e o clube tenta evitar que isso se repita.

    Mas, sem um novo contrato, o PSG — com o apelo de Luis Enrique e um projeto claro de desenvolvimento — pode ser o próximo destino da nova joia catalã.

Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Tottenham crest
Tottenham
TOT
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA