PSG quer tirar promessa de 18 anos do Barcelona
PSG de olho em joia do Barcelona com contrato perto do fim
Segundo o Mundo Deportivo, o PSG está interessado em Juan Hernández, uma das maiores promessas da base do Barcelona, para reforçar o meio-campo com talento jovem. O jogador de 18 anos vem treinando com o elenco principal de Hansi Flick e chegou a ser relacionado para jogos recentes — sinal de que vem ganhando espaço dentro do clube.
O problema é que o contrato do meia termina em 30 de junho de 2026, e ainda não há acordo de renovação. Isso acendeu o alerta na diretoria catalã, já que o PSG lidera a corrida por sua contratação e pode avançar se as conversas não evoluírem nos próximos meses.
- Getty
Projeto jovem de Luis Enrique atrai Hernández
O interesse do PSG faz sentido. Luis Enrique conhece bem o sistema do Barça e vê Hernandez como peça ideal para o novo modelo do clube francês, que agora aposta em jovens talentos em vez de estrelas milionárias.
Nos últimos anos, o Paris mudou de perfil: trouxe jogadores como Ilya Zabarnyi e Lucas Chevalier, além de dar chances a jovens da base, como Ibrahim Mbaye e Senny Mayulu. Essa política abre espaço para nomes promissores como Hernández crescerem na equipe principal.
Na atual temporada, o meia vem se destacando pelo Barça Atlètic, comandado por Juliano Belletti, com sete jogos, um gol e uma assistência. Versátil, pode atuar tanto pelo meio quanto pelos lados e já é destaque na seleção espanhola sub-19.
Cláusula baixa e incerteza favorecem o PSG
Hernandez tem uma cláusula de rescisão de 6 milhões de euros (R$ 37,3 milhões), o que o torna um alvo acessível para o PSG. No entanto, o clube francês espera conseguir contratá-lo de graça, caso ele não renove.
As negociações entre o Barcelona e o estafe do jogador ainda não avançaram, e o time parisiense acompanha de perto — sabendo que as dificuldades financeiras do Barça podem atrasar qualquer renovação.
- Getty Images
Pressão sobre o Barcelona
A situação reacende um problema que o Barcelona vem enfrentando: a dificuldade de manter talentos de La Masia. Casos de jovens que saíram cedo em busca de mais oportunidades deixaram lições, e o clube tenta evitar que isso se repita.
Mas, sem um novo contrato, o PSG — com o apelo de Luis Enrique e um projeto claro de desenvolvimento — pode ser o próximo destino da nova joia catalã.