PSG quer tirar promessa de 18 anos do Barcelona

Segundo o Mundo Deportivo, o PSG está interessado em Juan Hernández, uma das maiores promessas da base do Barcelona, para reforçar o meio-campo com talento jovem. O jogador de 18 anos vem treinando com o elenco principal de Hansi Flick e chegou a ser relacionado para jogos recentes — sinal de que vem ganhando espaço dentro do clube.

O problema é que o contrato do meia termina em 30 de junho de 2026, e ainda não há acordo de renovação. Isso acendeu o alerta na diretoria catalã, já que o PSG lidera a corrida por sua contratação e pode avançar se as conversas não evoluírem nos próximos meses.