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Mika Godts(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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PSG imparável: Mika Godts também é oficial

PSG
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M. Godts

O clube campeão da Europa acrescenta ao elenco mais um jovem talento

O PSG não para nunca. Nem mesmo depois de conquistar duas Champions League consecutivas e montar um elenco estelar em todos os setores. O clube parisiense segue de olho no futuro e acerta mais uma contratação de altíssimo nível: é oficial a contratação de Mika Godts, talento belga nascido em 2005 considerado um dos perfis mais interessantes da nova geração.


O jogador chega do Ajax por 55 milhões de euros, depois de uma temporada de protagonista com os Lancieri. Na última temporada, Godts somou 44 jogos, 17 gols e 15 assistências, para um total de 3.570 minutos em campo. Números que mostram uma continuidade impressionante: entre gols e passes decisivos, o belga produziu um gol ou uma assistência a cada 111 minutos.


  • Ponta ofensivo canhoto, Godts prefere a faixa esquerda e, no projeto de Luis Enrique, inevitavelmente começará atrás de Khvicha Kvaratskhelia. Mas, em um elenco profundo e repleto de estrelas, a gestão da minutagem pode fazer a diferença. E, se há um treinador acostumado a valorizar cada recurso à disposição, esse é justamente o técnico espanhol.


    A chegada de Godts também confirma uma estratégia já clara do PSG: dominar o presente sem perder de vista o futuro. O belga é, de fato, oficializado poucos dias depois de Maghnes Akliouche, outra grande promessa tirada do Monaco a peso de milhões. Paris segue montando o time do futuro, e os nomes escolhidos já são os dos possíveis protagonistas da próxima década.


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