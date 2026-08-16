PSG imparável: Mika Godts também é oficial

O PSG não para nunca. Nem mesmo depois de conquistar duas Champions League consecutivas e montar um elenco estelar em todos os setores. O clube parisiense segue de olho no futuro e acerta mais uma contratação de altíssimo nível: é oficial a contratação de Mika Godts, talento belga nascido em 2005 considerado um dos perfis mais interessantes da nova geração.





O jogador chega do Ajax por 55 milhões de euros, depois de uma temporada de protagonista com os Lancieri. Na última temporada, Godts somou 44 jogos, 17 gols e 15 assistências, para um total de 3.570 minutos em campo. Números que mostram uma continuidade impressionante: entre gols e passes decisivos, o belga produziu um gol ou uma assistência a cada 111 minutos.



