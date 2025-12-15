+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Pedro Augusto Dias

O PSG já foi campeão mundial? Quantos títulos o time francês tem?

Clube francês passou décadas fora do cenário global por não ter títulos continentais e só recentemente estreou em competições que reúnem os campeões do mundo

O Paris Saint-Germain tornou-se nas últimas décadas uma das principais forças do futebol europeu. Impulsionado por investimentos pesados, elencos estrelados e presença constante nas grandes competições continentais, o clube francês passou a figurar com frequência entre os protagonistas da Champions League, ainda que, por muito tempo, o reconhecimento máximo internacional tenha permanecido como um objetivo distante.

Entre os torneios que simbolizam o auge do futebol de clubes está o Mundial de Clubes e a Copa Intercontinental, competição que reúne campeões continentais e serve como vitrine definitiva para medir forças entre as principais equipes do planeta. Vencer esse torneio representa não apenas um título, mas a consagração global de um projeto esportivo — algo que clubes europeus e sul-americanos perseguem com grande prestígio histórico.

    Ausência histórica do PSG nos Mundiais de Clubes

    Durante boa parte de sua trajetória, o Paris Saint-Germain esteve ausente de qualquer edição do Mundial de Clubes, agora chamado de Copa Intercontinental no torneio anual. A razão é direta: o clube nunca havia conquistado a Champions League da UEFA, competição que garante automaticamente uma vaga ao representante europeu no torneio internacional.

    Mesmo com campanhas relevantes e eliminações marcantes nas fases finais da Champions League, o PSG esbarrou repetidamente em adversários tradicionais do continente. Essa barreira impediu o time parisiense de disputar tanto o antigo formato do Mundial quanto a Copa Intercontinental, mantendo o clube fora do cenário global até recentemente. Em 2025, a equipe encara o Flamengo, que eliminou o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, na final.

    Vice-campeonato na primeira participação mundial

    A estreia do Paris Saint-Germain em um torneio mundial aconteceu apenas na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, realizada em 2025 nos Estados Unidos. Na decisão, o clube francês foi superado pelo Chelsea por 4 a 0, ficando com o vice-campeonato em sua primeira experiência no torneio.

    A participação do PSG só foi possível por conta da conquista inédita da Champions League da UEFA, que garantiu ao clube a vaga como representante europeu.

