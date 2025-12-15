O PSG já foi campeão mundial? Quantos títulos o time francês tem?

O Paris Saint-Germain tornou-se nas últimas décadas uma das principais forças do futebol europeu. Impulsionado por investimentos pesados, elencos estrelados e presença constante nas grandes competições continentais, o clube francês passou a figurar com frequência entre os protagonistas da Champions League, ainda que, por muito tempo, o reconhecimento máximo internacional tenha permanecido como um objetivo distante.

Entre os torneios que simbolizam o auge do futebol de clubes está o Mundial de Clubes e a Copa Intercontinental, competição que reúne campeões continentais e serve como vitrine definitiva para medir forças entre as principais equipes do planeta. Vencer esse torneio representa não apenas um título, mas a consagração global de um projeto esportivo — algo que clubes europeus e sul-americanos perseguem com grande prestígio histórico.