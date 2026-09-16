Pronto para a guerra! Pablo mira duelo com o Millwall após abrir sua conta de gols pelo West Ham

Pablo Felipe marcou seu primeiro gol pelo West Ham United na noite de terça-feira, mas a marca foi ofuscada pela derrota por 3 a 2 para o Fulham na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. O atacante de 22 anos finalizou de ângulo fechado em sua 22ª partida para fazer 2 a 2 antes de Oscar Bobb marcar o gol da vitória já no fim para os visitantes.

A contratação de verão Morato havia empatado o jogo anteriormente, depois do gol de abertura de Rodrigo Muniz, antes de Cesar Palacios recolocar o Fulham em vantagem.

O West Ham agora precisa voltar suas atenções para a liga após quatro vitórias seguidas na Championship.