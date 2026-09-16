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Alvino Hanafi

Traduzido por

Pronto para a guerra! Pablo mira duelo com o Millwall após abrir sua conta de gols pelo West Ham

Millwall x West Ham
Pablo
Millwall
West Ham
Championship

Pablo Felipe mirou o clássico acirrado de sábado contra o Millwall depois de marcar seu primeiro gol pelo West Ham United na derrota por 3 a 2 para o Fulham pela Copa da Liga. O atacante brasileiro pediu aos companheiros que mantenham o foco enquanto os líderes da Championship se preparam para uma viagem ao The Den.

  • Pablo marca pela primeira vez apesar da eliminação na copa

    Pablo Felipe marcou seu primeiro gol pelo West Ham United na noite de terça-feira, mas a marca foi ofuscada pela derrota por 3 a 2 para o Fulham na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. O atacante de 22 anos finalizou de ângulo fechado em sua 22ª partida para fazer 2 a 2 antes de Oscar Bobb marcar o gol da vitória já no fim para os visitantes.

    A contratação de verão Morato havia empatado o jogo anteriormente, depois do gol de abertura de Rodrigo Muniz, antes de Cesar Palacios recolocar o Fulham em vantagem.

    O West Ham agora precisa voltar suas atenções para a liga após quatro vitórias seguidas na Championship.

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  • West Ham United v Fulham - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Atacante reflete sobre marca agridoce

    Falando após a partida, Pablo admitiu sentimentos mistos depois de encerrar seu jejum de gols pelo clube do leste de Londres. Ele expressou alívio por balançar as redes, mas frustração por não conseguir a classificação.

    O brasileiro ressaltou que a atuação da equipe contra um adversário da primeira divisão trouxe muita confiança.

    "Eu estava muito ansioso para marcar aquele primeiro gol, e é uma pena que não tenhamos conseguido o resultado", afirmou Pablo. "Não vamos abaixar a cabeça. Temos que continuar trabalhando e lutando para chegarmos melhores ao nosso próximo jogo."

  • West Ham mira duelo com o Millwall

    A derrota deixa o West Ham com pouco tempo de recuperação antes do tão aguardado clássico de sábado contra o Millwall, no The Den. O confronto marca o primeiro encontro competitivo entre os rivais londrinos desde fevereiro de 2012, quando o West Ham garantiu uma vitória por 2 a 1.

    Com quatro pontos de vantagem na liderança da tabela, o West Ham busca proteger sua dianteira.

    Pablo confirmou que o elenco entende plenamente a importância do confronto para os torcedores.

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    Atacante promete foco total para o clássico de Londres

    Pablo insistiu que o West Ham chegará ao The Den totalmente preparado para conquistar os três pontos. Depois de ter se juntado ao clube em janeiro, o atacante está ansioso para deixar sua marca em seu primeiro contato com a rivalidade.

    O West Ham busca dar uma resposta imediata e manter sua briga pelo acesso.

    "Eu sei que há uma grande rivalidade com o Millwall", acrescentou Pablo. "Vamos estar 100% focados. Sabemos que é um jogo importante, então vamos fazer tudo o que pudermos para conquistar a vitória."

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