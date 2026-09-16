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Pronto para a guerra! Pablo mira duelo com o Millwall após abrir sua conta de gols pelo West Ham
Pablo marca pela primeira vez apesar da eliminação na copa
Pablo Felipe marcou seu primeiro gol pelo West Ham United na noite de terça-feira, mas a marca foi ofuscada pela derrota por 3 a 2 para o Fulham na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. O atacante de 22 anos finalizou de ângulo fechado em sua 22ª partida para fazer 2 a 2 antes de Oscar Bobb marcar o gol da vitória já no fim para os visitantes.
A contratação de verão Morato havia empatado o jogo anteriormente, depois do gol de abertura de Rodrigo Muniz, antes de Cesar Palacios recolocar o Fulham em vantagem.
O West Ham agora precisa voltar suas atenções para a liga após quatro vitórias seguidas na Championship.
- Getty Images Sport
Atacante reflete sobre marca agridoce
Falando após a partida, Pablo admitiu sentimentos mistos depois de encerrar seu jejum de gols pelo clube do leste de Londres. Ele expressou alívio por balançar as redes, mas frustração por não conseguir a classificação.
O brasileiro ressaltou que a atuação da equipe contra um adversário da primeira divisão trouxe muita confiança.
"Eu estava muito ansioso para marcar aquele primeiro gol, e é uma pena que não tenhamos conseguido o resultado", afirmou Pablo. "Não vamos abaixar a cabeça. Temos que continuar trabalhando e lutando para chegarmos melhores ao nosso próximo jogo."
West Ham mira duelo com o Millwall
A derrota deixa o West Ham com pouco tempo de recuperação antes do tão aguardado clássico de sábado contra o Millwall, no The Den. O confronto marca o primeiro encontro competitivo entre os rivais londrinos desde fevereiro de 2012, quando o West Ham garantiu uma vitória por 2 a 1.
Com quatro pontos de vantagem na liderança da tabela, o West Ham busca proteger sua dianteira.
Pablo confirmou que o elenco entende plenamente a importância do confronto para os torcedores.
- Sportimage
Atacante promete foco total para o clássico de Londres
Pablo insistiu que o West Ham chegará ao The Den totalmente preparado para conquistar os três pontos. Depois de ter se juntado ao clube em janeiro, o atacante está ansioso para deixar sua marca em seu primeiro contato com a rivalidade.
O West Ham busca dar uma resposta imediata e manter sua briga pelo acesso.
"Eu sei que há uma grande rivalidade com o Millwall", acrescentou Pablo. "Vamos estar 100% focados. Sabemos que é um jogo importante, então vamos fazer tudo o que pudermos para conquistar a vitória."
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