Promessa do Barcelona sofre lesão grave e deve ficar fora dos gramados por um ano

Relatos iniciais já haviam sugerido grande preocupação dentro do clube, e o Barcelona agora confirmou o diagnóstico devastador. Nomoko foi submetido a uma cirurgia de ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, com danos adicionais a ambos os meniscos na mesma articulação. Em um comunicado oficial, o clube revelou que o tempo de recuperação esperado é de cerca de 12 meses, descartando Nomoko para o restante da temporada e também para a próxima.

Uma declaração afirmou: "O jogador do Barça Atlètic, Sama Nomoko, foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida nesta terça-feira para uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, com lesão associada a ambos os meniscos do mesmo joelho, ocorrida durante o último jogo da Uefa Youth League contra o Eintracht Frankfurt. A intervenção foi realizada no Hospital de Barcelona e foi conduzida pelo Dr. Joan Carles Monllau, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Clube. O tempo de recuperação esperado será de cerca de 12 meses."