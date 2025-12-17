Promessa do Barcelona sofre lesão grave e deve ficar fora dos gramados por um ano
Cenas fortes na partida da Youth League
A lesão de Nomoko ocorreu no meio do primeiro tempo do jogo da Youth League, com o Barcelona já correndo atrás do resultado após sofrer um gol precoce. O ponta direita, que vinha sendo um dos jogadores mais perigosos do Barça, disputou uma bola com o defensor do Eintracht, Yannis Ahouannou. Quando os dois colidiram, Nomoko caiu de forma desajeitada e gritou com a dor. Ao ser cuidadosamente colocado em uma maca e retirado do campo, ambas as equipes se levantaram para aplaudir, oferecendo seu apoio ao jovem.
O diagnóstico confirmou os piores temores
Relatos iniciais já haviam sugerido grande preocupação dentro do clube, e o Barcelona agora confirmou o diagnóstico devastador. Nomoko foi submetido a uma cirurgia de ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, com danos adicionais a ambos os meniscos na mesma articulação. Em um comunicado oficial, o clube revelou que o tempo de recuperação esperado é de cerca de 12 meses, descartando Nomoko para o restante da temporada e também para a próxima.
Uma declaração afirmou: "O jogador do Barça Atlètic, Sama Nomoko, foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida nesta terça-feira para uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, com lesão associada a ambos os meniscos do mesmo joelho, ocorrida durante o último jogo da Uefa Youth League contra o Eintracht Frankfurt. A intervenção foi realizada no Hospital de Barcelona e foi conduzida pelo Dr. Joan Carles Monllau, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Clube. O tempo de recuperação esperado será de cerca de 12 meses."
Uma ascensão interrompida
Antes da lesão, Nomoko estava desfrutando de uma temporada reveladora. Apesar de ter apenas 17 anos, ele havia se tornado uma presença regular no Barcelona Atlètic, participando de todos os 14 jogos da liga. Até então ele havia marcado dois gols e dado quatro assistências, se destacando como um dos principais talentos da academia. A equipe técnica do Barcelona vinha trabalhando de perto com Nomoko, vendo-o como uma potencial próxima história de sucesso de La Masia. Aqueles dentro do clube acreditavam que era apenas uma questão de tempo antes que ele ganhasse oportunidades mais próximas do time principal, tamanha era sua trajetória ascendente.
Mesmo após a baixa inesperada, Barça saiu triunfante
Notavelmente, a lesão não atrapalhou os jovens do Barcelona na noite contra o Eintracht. O time sub-19 mostrou resiliência ao reverter um déficit de 3 a 1 e garantir uma emocionante vitória de virada por 4 a 3 contra o Frankfurt. No entanto, o resultado pareceu secundário à preocupação por um companheiro de equipe cujo futuro se tornou, inesperadamente, incerto.