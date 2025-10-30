O processo multibilionário do Real Madrid contra a Uefa após fracasso da Superliga

A Superliga Europeia, considerada um dos projetos mais controverso na história do futebol, está de volta às manchetes, e desta vez as apostas são ainda maiores. O Real Madrid e A22 Sports Management, empresa que promoveu a competição separatista, anunciaram planos de processar a Uefa em impressionantes € 4,5 bilhões por danos.

De acordo com o jornal AS, a cifra representa lucros cessantes, danos reputacionais e prejuízos competitivos causados pelo monopólio da Uefa, como alegam os promotores. Os advogados do Real Madrid e da A22 já elaboram reclamação, marcando uma mudança decisiva na estratégia. Após meses de discussões infrutíferas e quase uma dúzia de reuniões improdutivas, as partes decidiram partir para a ofensiva.

Isto ocorre após uma sentença de um tribunal de Madri que deu razão aos Merengues e à A22, rejeitando os recursos da Uefa e confirmando que o organismo governante “violou gravemente as regras de livre concorrência da União Europeia”. Para o presidente do clube, Florentino Pérez, foi o sinal verde que há muito esperava. O clube sente que, com a decisão do tribunal madrilenho a seu favor, eles podem buscar justiça e recuperar bilhões que acreditam terem sido perdidos devido à obstrução ilegal da Uefa.