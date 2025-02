Problemas de atitude reforçam fama de "pipoqueiros", e Arsenal se encaminha para nova temporada sem grandes taças

Ainda há uma preocupante falta de maturidade em uma equipe extremamente talentosa que pode impedi-los de conquistar um grande título

Na noite de quarta-feira, em St. James' Park, o Newcastle deu ao Arsenal um gostinho do próprio remédio - e os Gunners não gostaram nem um pouco. Em uma surpreendente semifinal da Copa da Liga Inglesa, o time da casa pressionou o Arsenal implacavelmente, intimidou-os fisicamente, confrontou-os constantemente, desperdiçou tempo incansavelmente e, para completar, debochou deles sem piedade.

Enquanto a torcida da casa continuava a cantar "Mikel Arteta, não é a bola!" ao sair do estádio após completar um placar agregado de 4 a 0 graças a uma nova vitória por 2 a 0, Anthony Gordon disse à Sky Sports em sua entrevista pós-jogo, "É importante para nós nos mantermos humildes agora."

"Manter-se humilde" - o Arsenal está mais do que familiarizado com a expressão, mas parece não ter absolutamente nenhuma ideia do que ela envolve.