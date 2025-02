“Problema mental” do Manchester City arrisca destroçar sua temporada após nova decepção contra o Real Madrid

A mesma coisa que antes diferenciava o atual tetracampeão da Premier League do resto agora está se tornando sua maior fraqueza

Faz menos de quatro meses que Pep Guardiola foi perguntado sobre o que ele mais valorizava nos jogadores do Manchester City. Na época, o City havia vencido nove dos seus primeiros 12 jogos da temporada em todas as competições, mantendo-se invicto. Pareciam muito capazes de conquistar o pentacampeonato da Premier League e tinham arrancado resultados contra Wolverhampton e Arsenal com gols no fim. A resposta do treinador merece ser revisitada depois que o City assumiu uma vantagem de 2 a 1 contra o Real Madrid com 10 minutos restantes no Etihad Stadium e transformou isso em uma derrota por 3 a 2.

"Eles têm uma mentalidade incrível", disse Guardiola na época. "A maioria deles é muito forte, muito competitiva. Há uma tendência a relaxar, eu sempre tenho essa preocupação quando vencemos novamente. O que vai acontecer? Uma queda após vencer. Mas eu não vejo isso. Não vejo ganhando ou perdendo, atuando bem ou mal. Não vejo esse fator de queda. Todos se empurram mutuamente. Eles me pressionam e pressionam minha equipe com ideias, com coisas novas. Se eu não gosto, eles aceitam bem porque é para o bem do time. Eles esquecem imediatamente, ganhando ou perdendo. Eles estão prontos para o próximo, o que vem a seguir? Eles são verdadeiros competidores."

Quão distante essa declaração parece agora. Porque se há algo que resume o Manchester City no momento, é a sua fragilidade mental.