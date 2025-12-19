+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Five things to watch in MLSGOAL
Thomas Hindle

Primeira temporada completa de Son Heung-Min e a próxima etapa de Cavan Sullivan: cinco histórias da MLS para ficar de olho em 2026

Uma temporada completa de Son Heung-Min, um potencial destaque de Cavan Sullivan e cinco histórias-chave que moldarão a edição de 2026 da MLS

É hora de pensar no futuro. 

O apito final na MLS de 2025 soou há quase duas semanas, mas o planejamento para 2026 já está em pleno andamento. Com a temporada de transferências em movimento, clubes de toda a liga começaram a reformular seus elencos, confirmando quem vai renovar seus contratos e quem vai embora. Transferências significativas já estão acontecendo, um treinador de destaque saiu, e outro assumiu uma nova função. As peças estão rapidamente se encaixando.

Mas como será o próximo ano? O que há para se esperar em campo? Bem, para começar, há uma temporada inteira de Son Heung-Min pela frente. O coreano foi excelente em três curtos meses com o LAFC. O que ele pode fazer em um ano inteiro? Depois, há uma espécie de reconstrução em Miami para se pensar. E talvez o mais importante de tudo, o que está acontecendo com Cavan Sullivan - a grande esperança do futebol dos EUA que foi praticamente relegado às equipes jovens do Philadelphia Union no ano passado?

A GOAL analisa as maiores histórias para acompanhar na MLS em 2026, com a nova temporada já começando a tomar forma...

  • Cavan Sullivan 2025Getty

    Cavan Sullivan terá seu momento?

    Sullivan mal apareceu pelo Philadelphia Union na última temporada. Em uma campanha que poderia ter sido uma oportunidade para o meio-campista ofensivo adolescente dar um passo à frente, ele acumulou apenas 229 minutos na MLS e terminou sem gols ou assistências, limitado em grande parte a uma série de pequenas aparições. Foi uma abordagem curiosa do clube, especialmente para um time que muitas vezes carecia de força ofensiva no banco - algo que encontraram brevemente em uma derrota na semifinal da Conferência Leste para o New York City FC, quando o jovem de 16 anos demonstrou repertório e energia em uma curta aparição de sete minutos.

    O cenário para 2026 pode parecer diferente. O irmão mais velho de Cavan Sullivan, Quinn Sullivan, deve perder grande parte da temporada após sofrer uma grave lesão no joelho, reduzindo a profundidade ofensiva do Union. Dada a abordagem historicamente conservadora do Philadelphia no mercado de transferências - e o imenso talento de Cavan - pode haver um caminho mais claro para o adolescente ganhar um papel maior.

  • LA Galaxy v San Diego FCGetty Images Sport

    O retorno de Riqui Puig

    Não há como disfarçar: o LA Galaxy foi bem ruim no ano passado. O time de Los Angeles experimentou uma queda assustadora após vencer a MLS em 2024, em grande parte devido a uma ruptura de LCA sofrida por Riqui Puig nos playoffs. Esta temporada seria uma luta para se nivelar com o desempenho do ano anterior. E assim foi. O Galaxy terminou em 14º no Oeste e venceu apenas sete jogos o ano todo. 

    A boa notícia? Puig deve estar voltando. O espanhol não foi apressado de volta de sua lesão no joelho e parece estar pronto para voltar ao grupo no início da nova campanha. Será um retorno bem-vindo para os campeões de 2024, que terão um ótimo jogador em campo, potencialmente podendo levá-los aos playoffs em uma disputada Conferência Oeste. Antes de sua lesão, Puig estava no meio de uma temporada com nível de MVP, com 15 assistências e 13 gols. 

  • A aposta como MVP para Son Heung-Min

    Foi uma pena que Son tenha se juntado ao LAFC apenas na metade da temporada. Claro, sua introdução foi um impulso para o Black and Gold, mas havia uma sensação persistente de que a liga precisava ver um ano inteiro do coreano - nem que fosse para saber o que ele é capaz de fazer. Bem, aqui está ele: em forma, pronto e bem posicionado para liderar a equipe do novo técnico Marc Dos Santos em 2026. 

    As estatísticas de Son em três meses curtos foram um belo aperitivo: 11 contribuições para gol em nove aparições. Mas a forma como ele se adaptou à liga - cheio de velocidade, agressividade e uma notável precisão clínica - mostrou que ele realmente pode brilhar sobre o forte sol da Califórnia. Claro, Lionel Messi será o claro favorito ao MVP quando a próxima temporada começar. Mas há todas as razões para acreditar que Son, caso esteja totalmente em forma, pode ser uma ameaça para o argentino.

  • Lionel Messi David Beckham MLS Cup 2025 Inter MiamiGetty

    A tentativa do bicampeonato do Inter Miami

    Ok, o Inter Miami fez o que precisava e garantiu o título da MLS em 2025. Agora, a parte difícil realmente começa. As regras restritivas do teto salarial da MLS tornam intrinsecamente difícil construir dinastias - e forçam as equipes a, de fato, se reconstruírem a cada temporada. Isso significa que o Miami terá que se movimentar no mercado de transferências. Os primeiros movimentos parecem bons, com Sergio Reguilón trazido para substituir Jordi Alba. Eles também renovaram o contrato de Ian Fray e estão em negociações contratuais com Tadeo Allende e Luis Suárez. 

    Mas eles precisarão melhorar em outras áreas. Há a necessidade de reforços no meio-campo central e, talvez, na linha de frente também. "Acasos" não existem quando você tem Lionel Messi em sua equipe. Os Herons não tropeçaram para ganhar a MLS, mas eles precisarão fazer mais para provar que são mais do que uma equipe que esquentou no momento certo. 

  • Michael Bradley, New York Red Bulls IIGetty

    Retorno de Michael Bradley aos Red Bulls

    Desde o momento em que Michael Bradley assinou um contrato para se tornar o treinador do time MLS Next Pro do New York Red Bulls, uma coisa ficou clara: ele treinaria a equipe principal algum dia. 

    Esse momento talvez tenha chegado um pouco mais rápido do que alguns esperavam, quando o RBNY o anunciou como seu novo treinador no dia 15 de dezembro. Ainda assim, Bradley parece uma contratação astuta para os Red Bulls, que estão buscando se recuperar após ficarem de fora dos playoffs pela primeira vez em 15 anos. Houve algumas mudanças organizacionais em Nova Jersey, e Bradley terá a responsabilidade de liderar uma nova era para o clube. Eric-Maxim Chuopo-Moting e Emil Forsberg estão ambos sob contrato, mas o RBNY poderia adicionar um terceiro Jogador Designado e tem algumas vagas a serem preenchidas em outras áreas. 

