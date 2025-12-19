Primeira temporada completa de Son Heung-Min e a próxima etapa de Cavan Sullivan: cinco histórias da MLS para ficar de olho em 2026

É hora de pensar no futuro.

O apito final na MLS de 2025 soou há quase duas semanas, mas o planejamento para 2026 já está em pleno andamento. Com a temporada de transferências em movimento, clubes de toda a liga começaram a reformular seus elencos, confirmando quem vai renovar seus contratos e quem vai embora. Transferências significativas já estão acontecendo, um treinador de destaque saiu, e outro assumiu uma nova função. As peças estão rapidamente se encaixando.

Mas como será o próximo ano? O que há para se esperar em campo? Bem, para começar, há uma temporada inteira de Son Heung-Min pela frente. O coreano foi excelente em três curtos meses com o LAFC. O que ele pode fazer em um ano inteiro? Depois, há uma espécie de reconstrução em Miami para se pensar. E talvez o mais importante de tudo, o que está acontecendo com Cavan Sullivan - a grande esperança do futebol dos EUA que foi praticamente relegado às equipes jovens do Philadelphia Union no ano passado?

A GOAL analisa as maiores histórias para acompanhar na MLS em 2026, com a nova temporada já começando a tomar forma...