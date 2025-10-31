+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
PL headlines GFXGOAL
Tom Maston

Previsões para a Premier League: risco de demissão para Arne Slot no Liverpool e Andoni Iraola mostrando que pode ser o novo Pep Guardiola

Com a disputa pelo título oscilando e as batalhas pelo top quatro e pelo rebaixamento abertas como não aconteciam em anos, a Premier League está se tornando cada vez mais difícil de prever. Claro, alguns aspectos continuam previsíveis, mas várias equipes estão se mostrando difíceis de definir o que esperar delas de um jogo para o outro

Assim, saber qual rumo o ciclo de notícias do futebol inglês vai tomar permanece uma incógnita no início de cada rodada. Controvérsias envolvendo a arbitragem, declarações ousadas de técnicos e até mesmo reações de comentaristas renomados podem conduzir a narrativa em torno da Premier League, tornando difícil prever o que dominará as páginas dos jornais, as homepages dos sites e as opiniões dos torcedores nas redes sociais nas horas e dias seguintes.

Isso não impediu a GOAL de tentar, no entanto. Em vez de apenas prever os resultados do fim de semana, olhamos para nossas bolas de cristal para descobrir quais manchetes vocês, torcedores, estarão lendo e clicando enquanto digerem as mais recentes novidades da Premier League...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    "Slot se aproximando da saída de Anfield"

    O Liverpool agora perdeu seis dos seus últimos sete jogos em todas as competições, e Arne Slot vem sendo muito criticado e atraindo atenção indesejada para si ao sacrificar as esperanças dos Reds na Carabao Cup, quando poupou a maioria de seus titulares para o confronto da última quarta-feira contra o Crystal Palace. O resultado foi uma previsível derrota em casa por 3 a 0, e a única maneira de Slot conseguir alguma avaliação positiva após a controvérsia com a escalação de sua equipe é comandá-la a uma melhora nos resultados antes da pausa internacional de novembro.

    Certamente, ele não teria escolhido os próximos jogos do Liverpool se estivesse procurando caminhos fáceis para a vitória, com o duelo em casa contra o Aston Villa, no sábado, sendo seguido por um confronto da Liga dos Champions contra o Real Madrid, e então uma visita ao Etihad Stadium para enfrentar o Manchester City. Dado o nível de desempenho que o Liverpool apresenta atualmente, não é impossível que o time perca todas essas partidas nos próximos 10 dias.

    Slot está desesperadamente em busca de uma solução, como foi ilustrado por sua decisão de utilizar uma formação 4-4-2 contra o Eintracht Frankfurt na última partida da Champions League, enquanto optou por igualar o 3-4-3 do Crystal Palace no meio da semana — apesar de a mudança tática não ter surtido efeito positivo. Encontrar um sistema para tirar o melhor de seu elenco recém-montado e caríssimo provavelmente fará ou quebrará o mandato de Slot, e os sinais atuais sugerem que, eventualmente, será a segunda opção.

    Certamente, o Villa chega a Anfield em clima otimista depois de três vitórias consecutivas na liga, a mais recente das quais sobre o Manchester City na semana passada. E embora Unai Emery tenha tido seus próprios problemas para tirar o melhor proveito do talento ofensivo que tem à disposição, o confronto de sábado apresenta a jogadores como Ollie Watkins e Morgan Rogers a oportunidade de colocar suas temporadas de volta nos trilhos.

    Assim, esperamos que a miséria em torno do Liverpool continue e, dado os próximos jogos do calendário, comecem a surgir perguntas sobre por quanto tempo Slot — o homem que entregou o título da Premier League em circunstâncias tão enfáticas há seis meses — poderá sobreviver se as coisas não melhorarem.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-SUNDERLANDAFP

    "Maresca perdendo o controle do imaturo Chelsea"

    Slot não é o único técnico do “Big Six” sentindo a pressão, com Enzo Maresca também enfrentando críticas da torcida do Chelsea após um início de temporada inconsistente dos Blues, que prometia muito após o sucesso no Mundial de Clubes, mas até agora entregou pouco. A derrota tardia, no sábado, para o recém-promovido Sunderland deixou os vencedores da Conference League estagnados na nona posição da tabela e, embora tenham avançado na Carabao Cup no meio da semana, precisaram sobreviver a um susto imenso causado pelos Wolves, no Molineux.

    A partida de sábado contra o Tottenham é o próximo compromisso para o time de Maresca e, normalmente, uma visita ao norte de Londres seria exatamente o tônico necessário, dado o retrospecto recente — o Chelsea venceu seis dos oito jogos no Tottenham Hotspur Stadium desde sua inauguração, em 2019, marcando quatro gols em cada uma das duas últimas vitórias por lá. No entanto, as atuações atuais dos Blues, somadas aos seus contínuos problemas disciplinares, sugerem que há uma oportunidade para o time de Thomas Frank complicar ainda mais a situação.

    Espere um jogo tenso, dada a importância da partida para ambos os lados, e nossa previsão é de que o Spurs saia vitorioso por pouco, enquanto o Chelsea termine o jogo com nove jogadores. Caso isso se confirme, Maresca pode enfrentar ainda mais críticas nos próximos dias.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Mbeumo pode ser a contratação da temporada"

    As respectivas quedas de Liverpool e Chelsea abriram a porta para que outros se colocassem na disputa por vagas entre os quatro primeiros, e o Manchester United já parece bem posicionado para lutar pela classificação à Liga dos Campeões após três vitórias consecutivas. Bryan Mbeumo marcou três gols e deu uma assistência nesse período, parecendo estar a caminho de justificar sua taxa de transferência inicial de £65 milhões (R$ 460 milhões).

    Embora ele tenha vindo de uma temporada com 20 gols pelo Brentford e atraído o interesse de muitos clubes, esse valor parecia um pouco alto na época. No entanto, Mbeumo mostrou nos últimos jogos ser uma escolha ideal para o sistema de Ruben Amorim, além de desenvolver uma forte parceria com o ala Amad Diallo. A combinação da dupla tem sido tão eficaz que Amorim já está tendo que responder a perguntas sobre como substituí-los quando partirem para a Copa Africana de Nações, em dezembro.

    Por ora, Mbeumo terá a defesa do Nottingham Forest em sua mira, e o camaronês está confiante em manter seu forte aproveitamento diante do gol. Se marcar novamente contra a equipe de Sean Dyche, muitos poderão questionar se Mbeumo deve ser considerado a contratação da temporada até agora.

  • Bournemouth v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Manchester City precisa agir rapidamente em relação a Iraola"

    Do outro lado da cidade onde fica o Old Trafford, o ressurgimento presumido do Manchester City tem sido um processo lento até agora, com o número notável de gols de Erling Haaland carregando o time de Pep Guardiola. O norueguês ficou de fora da vitória na Carabao Cup, no meio da semana, sobre o Swansea City, após não marcar contra o Villa no fim de semana passado, mas deve estar de volta à ação quando o City receber o Bournemouth neste domingo.

    Os Cherries estão em segundo na tabela após um início de campanha incrível, que os viu estabelecer uma sequência invicta de oito jogos após a derrota na noite de abertura contra o Liverpool. Apesar de ter perdido seu goleiro titular e três quartos de sua defesa principal durante a última janela de transferências, Andoni Iraola conseguiu manter o impulso positivo que construiu no Vitality Stadium, com Antoine Semenyo surgindo como um dos jogadores ofensivos mais perigosos, enquanto o jovem atacante Eli Junior Kroupi começou a se destacar diante do gol.

    Assim sendo, é pouco provável que o City tenha tudo do seu jeito no Etihad, e estamos prevendo um empate por 2 a 2 que fará os tabloides ficarem tão encantados com Iraola a ponto de terminarem o dia mencionando-o como o homem ideal para substituir Guardiola quando o catalão eventualmente deixar o cargo.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    "Dê o troféu ao Arsenal já"

    Os torcedores do Arsenal que leem essas previsões podem ter notado que estamos prevendo que vários de seus principais rivais pelo título percam ainda mais pontos, abrindo assim o caminho para os Gunners terem um controle ainda mais firme na batalha para terminar no topo da tabela. O time de Mikel Arteta não tem desperdiçado oportunidades até agora, e seria um choque se não vencesse o Burnley com facilidade no sábado.

    O Clarets, de Scott Parker, vem para este jogo após vencer partidas consecutivas contra Leeds United e Wolves, mas não deverá conseguir lidar com o salto de qualidade quando os líderes da liga chegarem a Turf Moor. Uma derrota sem gols é quase inevitável, dado o recente retrospecto defensivo do Arsenal, que se tornou o primeiro time da primeira divisão inglesa a vencer seis jogos no mesmo mês sem sofrer um gol.

    Arteta e seus jogadores terminarão o fim de semana cinco pontos à frente no topo da tabela, e oito e dez pontos à frente de City e Liverpool, respectivamente, o que significa que serão coroados campeões por muitos especialistas e jornalistas.

  • Fulham v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Pereira e Wolves destacam a queda do Fulham"

    O grande jogo na parte inferior da tabela neste fim de semana vê o Wolves, sem vitórias, viajar para enfrentar o Fulham, que tem passado despercebido ao cair para o 17º lugar durante o primeiro quarto da temporada.

    A equipe de Marco Silva surpreendeu várias equipes do topo na última temporada enquanto lutava pela qualificação europeia, e apesar de ser discreto no últimos mercado de transferências, esperava-se novamente que ficasse confortavelmente de meio de tabela. Em vez disso, os Cottagers acumularam apenas oito pontos nas nove primeiras partidas - três dos quais conquistaram por meio de gols nos acréscimos -, e penaram para superar o Wycombe Wanderers na Carabao Cup, garantindo a vitória apenas nos pênaltis.

    O Wolves, por sua vez, não conseguiu registrar uma vitória nas nove primeiras partidas da liga pela segunda temporada consecutiva, e há mais razões para se preocupar desta vez, dado que Gary O'Neil foi entregue a um desafio que viu sua equipe jogar contra nove dos dez primeiros colocados da primeira divisão no início da campanha 2024/25. O time atual de Vitor Pereira, em contraste, já perdeu para cada um dos três times recém-promovidos (dois dos quais em casa), embora haja alguns sinais positivos na forma como lutaram contra começos ruins contra Burnley e Chelsea na última semana, mesmo que cada jogo ainda tenha terminado em uma derrota apertada. 

    O Wolves poderá levar os aprendizados dos últimos jogos para o confronto de sábado e garantir a vitória no Craven Cottage. O Fulham mostrou uma propensão a perder pontos em casa para os times de menor expressão da liga na última temporada, incluindo empates com Southampton e Ipswich Town, e novamente não conseguirá conquistar três pontos, mesmo jogando com a torcida ao seu favor, este fim de semana.