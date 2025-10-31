Previsões para a Premier League: risco de demissão para Arne Slot no Liverpool e Andoni Iraola mostrando que pode ser o novo Pep Guardiola

O Liverpool agora perdeu seis dos seus últimos sete jogos em todas as competições, e Arne Slot vem sendo muito criticado e atraindo atenção indesejada para si ao sacrificar as esperanças dos Reds na Carabao Cup, quando poupou a maioria de seus titulares para o confronto da última quarta-feira contra o Crystal Palace. O resultado foi uma previsível derrota em casa por 3 a 0, e a única maneira de Slot conseguir alguma avaliação positiva após a controvérsia com a escalação de sua equipe é comandá-la a uma melhora nos resultados antes da pausa internacional de novembro.

Certamente, ele não teria escolhido os próximos jogos do Liverpool se estivesse procurando caminhos fáceis para a vitória, com o duelo em casa contra o Aston Villa, no sábado, sendo seguido por um confronto da Liga dos Champions contra o Real Madrid, e então uma visita ao Etihad Stadium para enfrentar o Manchester City. Dado o nível de desempenho que o Liverpool apresenta atualmente, não é impossível que o time perca todas essas partidas nos próximos 10 dias.

Slot está desesperadamente em busca de uma solução, como foi ilustrado por sua decisão de utilizar uma formação 4-4-2 contra o Eintracht Frankfurt na última partida da Champions League, enquanto optou por igualar o 3-4-3 do Crystal Palace no meio da semana — apesar de a mudança tática não ter surtido efeito positivo. Encontrar um sistema para tirar o melhor de seu elenco recém-montado e caríssimo provavelmente fará ou quebrará o mandato de Slot, e os sinais atuais sugerem que, eventualmente, será a segunda opção.

Certamente, o Villa chega a Anfield em clima otimista depois de três vitórias consecutivas na liga, a mais recente das quais sobre o Manchester City na semana passada. E embora Unai Emery tenha tido seus próprios problemas para tirar o melhor proveito do talento ofensivo que tem à disposição, o confronto de sábado apresenta a jogadores como Ollie Watkins e Morgan Rogers a oportunidade de colocar suas temporadas de volta nos trilhos.

Assim, esperamos que a miséria em torno do Liverpool continue e, dado os próximos jogos do calendário, comecem a surgir perguntas sobre por quanto tempo Slot — o homem que entregou o título da Premier League em circunstâncias tão enfáticas há seis meses — poderá sobreviver se as coisas não melhorarem.