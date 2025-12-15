Presidente do Real Madrid chama relação polêmica do Barcelona com árbitro de "maior escândalo da história"

Falando na tradicional reunião festiva, Pérez começou destacando o domínio financeiro de seu clube, citando relatórios da Deloitte e da Forbes que colocam o Real Madrid no topo do esporte global. No entanto, o tom rapidamente mudou de celebração para condenação.

"O Natal é um momento que nos convida a refletir", começou Perez. "Este clube construiu sua história e sua lenda. Somos o clube com a maior receita do mundo, segundo a Deloitte, e o mais valioso, segundo a Forbes. Isso nos permitiu viver um dos nossos períodos de maior sucesso nesses 15 anos, tanto no futebol quanto no basquete.

"Mas o Natal também é um momento para refletir. E a maior preocupação do Madrid é a situação da arbitragem. Como bem sabem, a situação extremamente grave que ocorreu com o 'caso Negreira', por quase duas décadas, merece justiça."

A frustração de Pérez era palpável ao abordar o que ele percebe como uma conspiração de silêncio das entidades governamentais. O Real Madrid foi o único clube a se apresentar inicialmente como acusação particular no caso, uma medida que tensionou as relações com o Barcelona, mas que Pérez considera essencial.

"É completamente incompreensível que as instituições tenham deixado o Madrid sozinho nesta luta", trovejou ele. "Como é possível que o presidente dos árbitros nos peça para esquecer? Como vamos esquecer o maior escândalo da história do futebol? Como podem a RFEF e a La Liga se comportar assim? Eles têm o dever de garantir a integridade."