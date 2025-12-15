Presidente do Real Madrid chama relação polêmica do Barcelona com árbitro de "maior escândalo da história"
"Caso Negreira" paira sobre o futebol espanhol
Florentino Pérez fez uma acusação severa sobre o estado do futebol espanhol, usando o brinde anual de Natal do Real Madrid para reacender a guerra sobre o "Caso Negreira". Em um discurso furioso à mídia, Perez acusou a RFEF (Federação Espanhola de Futebol) e a La Liga de abandonarem seu dever de proteger a integridade do esporte, insistindo que a "corrupção sistêmica" descoberta pelo escândalo provavelmente custou a outros clubes seu status na primeira divisão nas últimas duas décadas.
O "Caso Negreira", que é centrado em pagamentos que totalizam mais de € 7 milhões feitos pelo Barcelona a José Maria Enriquez Negreira - o ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) - entre 2001 e 2018, continua sendo uma ferida aberta para a hierarquia do Real Madrid. Enquanto o processo legal ganha novos desdobramentos, Pérez deixou claro que seu clube não tem intenção de deixar que a questão seja esquecida, independentemente da pressão dos oficiais para seguir em frente.
Real Madrid está sozinho na luta contra o Barça, diz Pérez
Falando na tradicional reunião festiva, Pérez começou destacando o domínio financeiro de seu clube, citando relatórios da Deloitte e da Forbes que colocam o Real Madrid no topo do esporte global. No entanto, o tom rapidamente mudou de celebração para condenação.
"O Natal é um momento que nos convida a refletir", começou Perez. "Este clube construiu sua história e sua lenda. Somos o clube com a maior receita do mundo, segundo a Deloitte, e o mais valioso, segundo a Forbes. Isso nos permitiu viver um dos nossos períodos de maior sucesso nesses 15 anos, tanto no futebol quanto no basquete.
"Mas o Natal também é um momento para refletir. E a maior preocupação do Madrid é a situação da arbitragem. Como bem sabem, a situação extremamente grave que ocorreu com o 'caso Negreira', por quase duas décadas, merece justiça."
A frustração de Pérez era palpável ao abordar o que ele percebe como uma conspiração de silêncio das entidades governamentais. O Real Madrid foi o único clube a se apresentar inicialmente como acusação particular no caso, uma medida que tensionou as relações com o Barcelona, mas que Pérez considera essencial.
"É completamente incompreensível que as instituições tenham deixado o Madrid sozinho nesta luta", trovejou ele. "Como é possível que o presidente dos árbitros nos peça para esquecer? Como vamos esquecer o maior escândalo da história do futebol? Como podem a RFEF e a La Liga se comportar assim? Eles têm o dever de garantir a integridade."
Pérez questiona a validade dos relatórios e critica a arbitragem
Um dos principais argumentos de defesa do Barcelona tem sido que os pagamentos foram para relatórios técnicos de observação sobre árbitros. É uma explicação que Pérez desmantelou com incredulidade, apontando para os honorários exorbitantes e a alegação de que os supostos usuários finais desses relatórios - os treinadores - nunca os viram.
"O 'caso Negreira' é o caso mais sério no futebol hoje," continuou Pérez. "Sabemos que mais de 8 milhões de euros foram pagos por relatórios técnicos sobre árbitros. E além disso, eles nunca foram recebidos pelos treinadores.
"Quem pode acreditar que pagaram por esses relatórios que os treinadores nem sequer sabiam que existiam? Isso destaca a necessidade de uma mudança radical."
O presidente não limitou sua indignação a queixas históricas. Ele traçou uma linha direta entre a "corrupção sistêmica" do passado e as decisões de arbitragem que prejudicam o time de Xabi Alonso na campanha atual. Pérez mencionou o confronto mais recente da equipe, onde sentiu que os principais atacantes, Vinícius Júnior e Rodrygo, sofreram pênaltis que não foram dados, sugerindo que uma tendência preocupante está se desenvolvendo nesta temporada.
"Ontem fomos arbitrados por um árbitro que ameaçou tomar medidas contra o nosso clube na véspera da final da Copa", afirmou Pérez, referindo-se a um oficial específico com quem o clube tem um histórico contencioso. "E parece que as faltas sofridas por Vinícius e Rodrygo não são pênaltis. Esse foi o último [episódio] de uma longa série nesta temporada."
Presidente do Real Madrid destaca implicações mais amplas
Talvez a acusação mais prejudicial no discurso de Pérez tenha sido a sugestão de que a suposta corrupção teve consequências tangíveis e devastadoras para outras equipes na La Liga. Ele usou a linguagem do magistrado investigador para reforçar a gravidade da situação.
"É possível que algum clube tenha sido rebaixado como vítima do 'caso Negreira'", afirmou Perez. "Nosso futebol foi prejudicado e justiça deve ser feita. Não esqueçam que o juiz de instrução do caso o descreveu como corrupção sistêmica. E o Barça reconheceu que esses pagamentos foram feitos porque eram convenientes. Por quê? Para quê? O Madrid continuará a insistir, e vocês na mídia desempenham um papel fundamental."