Presidente do Barcelona provoca e diz que comando do Real Madrid sofre de "Barcelonitis aguda"
Florentino Pérez irrita o Barcelona com comentários diretos
A troca de farpas entre Barcelona e Real Madrid ganhou um novo capítulo. Poucos dias depois de Florentino Pérez, presidente do Real, chamar o caso Negreira de “o maior escândalo da história do futebol”, Joan Laporta respondeu com ironia e um discurso duro.
Para o dirigente do Barça, o rival da capital espanhola sofre de um problema claro: uma obsessão pelo clube catalão. Laporta afirmou que o Real Madrid está mais preocupado com o Barcelona do que com seus próprios assuntos.
Relação entre os clubes chega ao limite
O clima entre os dois gigantes espanhóis já vinha estremecido, mas agora parece ter rompido de vez. Até pouco tempo atrás, Barça e Real estavam alinhados no projeto da Superliga Europeia, em oposição à UEFA e ao presidente de LaLiga, Javier Tebas.
Esse “acordo de conveniência”, no entanto, ficou no passado. Após um discurso agressivo de Pérez — que também atacou LaLiga, a Federação Espanhola (RFEF) e a imprensa — Laporta decidiu reagir publicamente.
- AFP
O diagnóstico de “Barcelonite aguda”
Em conversa com jornalistas, Laporta usou um tom sarcástico para definir o momento vivido pelo rival:
“Antes era Barcelonite. Agora é Barcelonite aguda. Ela está instalada no coração dos torcedores do Madrid.”
Segundo o presidente do Barcelona, a insistência do Real em falar do caso Negreira não tem relação com justiça esportiva, mas com o estado emocional do clube rival.
“Perguntem a eles. O que eu vejo é Barcelonite aguda, e isso até nos favorece”, disparou.
Para Laporta, se o Real Madrid gasta tempo discutindo o Barcelona em assembleias e discursos oficiais, acaba deixando de olhar para seus próprios problemas — algo que, segundo ele, pode refletir dentro de campo.
O fim da aliança pela Superliga
Laporta também explicou por que o tom mudou tanto nos últimos meses. Segundo ele, a antiga aliança com Florentino Pérez ruiu quando o projeto da Superliga não avançou.
“Antes havia coincidências de interesse. Hoje, esse projeto não deu frutos”, afirmou.
O dirigente confirmou que o Barcelona agora busca reaproximação com a UEFA, enquanto o Real Madrid segue isolado na defesa da Superliga. Essa mudança de rota teria sido o estopim para a nova ofensiva de Pérez.
- Getty Images Sport
O caso Negreira no centro do conflito
Florentino Pérez afirmou recentemente que “a verdade precisa ser conhecida” sobre os pagamentos feitos pelo Barcelona ao ex-dirigente de arbitragem José María Enríquez Negreira.
Segundo o presidente do Real, é “inaceitável” que o Barça não tenha sofrido punições esportivas após pagar mais de 7 milhões de euros (R$ 45,3 milhões) ao longo de 18 anos a um vice-presidente do Comitê Técnico de Arbitragem.
O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, reforçou o discurso ao dizer que a ausência de punições “surpreende pessoas fora da Espanha”.
Laporta, porém, segue firme. Para ele, as declarações fazem parte de uma estratégia para desestabilizar o Barcelona — algo que, segundo o dirigente, não preocupa o clube.
“Que continuem falando do Barça em Madri. A Barcelonite aguda nos cai muito bem.”
Clássico também fora de campo
Com o processo do caso Negreira ainda em andamento na Justiça espanhola, o clima de trégua entre os rivais de El Clásico chegou oficialmente ao fim.
De um lado, o Real Madrid cobra punições e fala em “justiça”. Do outro, o Barcelona responde com ironia e acusa o rival de obsessão.