Presidente do Barcelona provoca e diz que comando do Real Madrid sofre de "Barcelonitis aguda"

Em conversa com jornalistas, Laporta usou um tom sarcástico para definir o momento vivido pelo rival:

“Antes era Barcelonite. Agora é Barcelonite aguda. Ela está instalada no coração dos torcedores do Madrid.”

Segundo o presidente do Barcelona, a insistência do Real em falar do caso Negreira não tem relação com justiça esportiva, mas com o estado emocional do clube rival.

“Perguntem a eles. O que eu vejo é Barcelonite aguda, e isso até nos favorece”, disparou.

Para Laporta, se o Real Madrid gasta tempo discutindo o Barcelona em assembleias e discursos oficiais, acaba deixando de olhar para seus próprios problemas — algo que, segundo ele, pode refletir dentro de campo.