Presidente do Atlético-GO acusa agente de "aliciar" joia e levá-la para clube de Gusttavo Lima

Adson Batista se queixa de aliciamento por parte de agente que presta serviço como consultor a clube do interior do Paraná

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, acusou o agente Adriano Spadoto de aliciamento na ida do garoto Akiles ao Paranavaí, clube do interior do Paraná e que tem o cantor sertanejo Gusttavo Lima como um dos investidores. Em contato com a reportagem da GOAL, o mandatário do Dragão soltou o verbo contra o empresário que conduziu a ida do jogador ao futebol paranaense.

"Isso foi um aliciamento do [Adriano] Spadoto, que é um agente ligado a esse clube. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso, com esse pessoal", afirmou o dirigente sobre a saída de Akiles para o Paranavaí, que é tratado como o Time do Embaixador, em alusão à participação do sertanejo Gusttavo Lima na gestão.

Aos 16 anos, Akiles defendia as categorias de base do Atlético-GO. No entanto, acertou a transferência para o futebol do Paraná na última semana. Nos bastidores do Estádio Antônio Accioly, há o entendimento que o garoto foi aliciado pelo agente Adriano Spadoto.

