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'Presente e futuro!' – Por que Jesus escolheu Cristiano Ronaldo e quatro novas caras
Jesus mantém Ronaldo e apresenta quatro caras novas
O novo técnico de Portugal, Jorge Jesus, anunciou oficialmente sua primeira convocação de 25 jogadores, enquanto a seleção inicia a defesa do título da Liga das Nações da UEFA no Grupo A4. O lendário atacante Cristiano Ronaldo lidera o setor ofensivo ao lado de quatro adições de destaque ao grupo.
O goleiro Samuel Soares recebeu sua primeira convocação para a seleção principal, sendo a principal surpresa da lista.
Nuno Tavares, Joao Palhinha e Fabio Silva também entraram na convocação após ficarem fora da fase final da Copa do Mundo de 2026 recentemente.
- ZUMA Press Wire
Técnico justifica escolhas do elenco e familiaridade
Jesus explicou a justificativa para trazer os quatro reforços-chave, destacando relações de trabalho anteriores com três deles. O técnico enfatizou a escolha de jogadores capazes de causar impacto imediato, ao mesmo tempo em que seguem como opções importantes para futuros ciclos internacionais.
Ele ressaltou que o momento atual no cenário doméstico teve papel central em cada decisão.
"Dos quatro, tirando Fabio, que não trabalhou comigo, os outros três já trabalharam comigo antes", afirmou Jesus. "São jogadores que já me conhecem, e eu os conheço. Tirando Joao, eles estão no início dos 20 anos e, em 2030, ainda não terão 30, então são jogadores do presente e do futuro."
Palhinha volta enquanto a lista completa do elenco é revelada
A lista de 25 jogadores conta com o retorno de Joao Palhinha após uma ausência da seleção de quase um ano, enquanto Jose Sa, Nelson Semedo, Samu Costa, Goncalo Guedes e Matheus Nunes ficaram fora. A convocação completa por posição inclui:
- Goleiros: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.
- Defensores: Goncalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Nuno Mendes.
- Meio-campistas: Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Ruben Neves, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva.
- Atacantes: Cristiano Ronaldo, Fabio Silva, Trincao, Francisco Conceicao, Goncalo Ramos, Joao Felix, Pedro Neto, Rafael Leao.
- SOPA Images
Portugal se prepara para um calendário de abertura exigente
Jesus fará sua estreia oficial como técnico em 24 de setembro, contra o País de Gales, no estádio Alvalade. Portugal depois viaja para enfrentar a Noruega três dias depois, em 27 de setembro, antes de visitar a Dinamarca em 1º de outubro.
A fase de abertura termina com uma segunda partida contra a Noruega, no estádio do Dragão, em 4 de outubro.
O elenco vai se reunir em breve para iniciar os preparativos táticos sob o comando de seu novo treinador.
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