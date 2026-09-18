O novo técnico de Portugal, Jorge Jesus, anunciou oficialmente sua primeira convocação de 25 jogadores, enquanto a seleção inicia a defesa do título da Liga das Nações da UEFA no Grupo A4. O lendário atacante Cristiano Ronaldo lidera o setor ofensivo ao lado de quatro adições de destaque ao grupo.

O goleiro Samuel Soares recebeu sua primeira convocação para a seleção principal, sendo a principal surpresa da lista.

Nuno Tavares, Joao Palhinha e Fabio Silva também entraram na convocação após ficarem fora da fase final da Copa do Mundo de 2026 recentemente.