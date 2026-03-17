Preocupação com El Aynaoui: assalto em casa, trancado em um quarto com a família

Noite de grande susto para Neil El Aynaoui, meio-campista marroquino nascido em 2001 que joga na Roma, e para sua família.

Segundo a Ansa, por volta das 3 da manhã, um grupo de seis homens vestidos de preto, armados com pistolas e com o rosto coberto, invadiu a casa após arrancar uma grade da janela da sala.