Preocupação com El Aynaoui: assalto em casa, trancado em um quarto com a família

De acordo com a reconstituição do Corriere dello Sport, o meio-campista de 24 anos e sua família foram pegos de surpresa enquanto dormiam e, em seguida, arrastados. “Vocês têm que ficar calados”, foi a ameaça do bando armado, que depois trancou todos em um quarto antes de dar início ao assalto que, com base no desenrolar dos fatos e no depoimento do jogador e de sua esposa, teria sido planejado em detalhes há algum tempo. Os seis estavam todos vestidos de preto, com luvas e rostos escondidos sob balaclavas. Agentes da seção antirroubo da Esquadra Móvel, coordenados por Roberto Giuseppe Pititto, chegaram imediatamente ao local e agora estão em busca dos bandidos. As forças de segurança recolheram as imagens das câmeras de vigilância presentes na zona do Infernetto.