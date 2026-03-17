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Neil El Aynaoui RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Preocupação com El Aynaoui: assalto em casa, trancado em um quarto com a família

Foram roubadas joias no valor de cerca de 10 mil euros, um Rolex e bolsas de grife

Noite de grande susto para Neil El Aynaoui, meio-campista marroquino nascido em 2001 que joga na Roma, e para sua família. 

Segundo a Ansa, por volta das 3 da manhã, um grupo de seis homens vestidos de preto, armados com pistolas e com o rosto coberto, invadiu a casa após arrancar uma grade da janela da sala. 

  • Os assaltantes primeiro trancaram o jogador, a mãe, a namorada e o irmão com a namorada dele em um quarto. Em seguida, roubaram joias no valor de cerca de 10 mil euros, um Rolex e bolsas de grife. A polícia está no local. A brigada móvel está investigando o caso.

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  • De acordo com a reconstituição do Corriere dello Sport, o meio-campista de 24 anos e sua família foram pegos de surpresa enquanto dormiam e, em seguida, arrastados. “Vocês têm que ficar calados”, foi a ameaça do bando armado, que depois trancou todos em um quarto antes de dar início ao assalto que, com base no desenrolar dos fatos e no depoimento do jogador e de sua esposa, teria sido planejado em detalhes há algum tempo. Os seis estavam todos vestidos de preto, com luvas e rostos escondidos sob balaclavas. Agentes da seção antirroubo da Esquadra Móvel, coordenados por Roberto Giuseppe Pititto, chegaram imediatamente ao local e agora estão em busca dos bandidos. As forças de segurança recolheram as imagens das câmeras de vigilância presentes na zona do Infernetto.

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