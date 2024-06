Qual a premiação da Copa América 2024? Quanto dinheiro ganha o campeão?

Nesta edição, a Conmebol vai desembolsarUS$ 72 milhões (R$ 395 milhões) entre as equipes classificadas no mata-mata; veja

Além da disputa em campo, a Copa América 2024, nos Estados Unidos, chama atenção pelo valor da premiação destinada ao campeão, que deve receber quase R$ 100 milhões. A cada versão, o torneio tem elevado o padrão econômico, distribuindo significativas quantias que refletem não apenas na popularidade, mas também o aspecto comercial do futebol nas Américas. Em 2024, a premiação da Copa América bate recorde e chega ao valor de US$ 72 milhões (R$ 395 milhões).

A premiação da Copa América é consideravelmente menor do que a da Copa Libertadores, também é organizada pela Conmebol. O vencedor da competição de clubes, por exemplo, receberá US$ 23 milhões (R$ 126 milhões) apenas pela vitória na final. Quando somadas as cotas das fases anteriores, o clube campeão terá acumulado mais de US$ 30 milhões (R$ 164 milhões).

Abaixo, a GOAL destaca os valores desta edição do torneio. Aproveite e descubra como apostar nas partidas do Brasil durante a Copa América 20224.

