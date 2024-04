Prazer... Gorila? Como Endrick comemora os seus gols

Grande promessa do futebol brasileiro, atacante mostra personalidade também logo após balançar as redes

Ganhando cada vez mais notoriedade no futebol profissional e justificando o status de grande talento quando surgiu nas categorias de base do Palmeiras, Endrick tem chamado a atenção não só pelos gols marcados, mas também pelas diferentes comemorações logo após balançar as redes.

Por isso, a GOAL explica para você algumas performances que o futuro atacante do Real Madrid tem feito para celebrar seus gols...