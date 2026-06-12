Prandelli: “Grosso na Fiorentina? Os torcedores da Viola podem sonhar com o Scudetto, Florença é assim mesmo”

Cesare Prandelli, convidado do Memorial Davide Astori em Florença, falou à imprensa presente nos bastidores, começando claramente por suas lembranças do ex-capitão da Fiorentina, que faleceu tragicamente na noite de 4 de março de 2018 em Udine:

“A lembrança é sempre dolorosa. Quando se perde uma pessoa jovem, o momento da lembrança é emocionante. Lembro-me do seu caráter; um dia eu estava na Via dei Serragli, cruzei com ele de carro, ele desceu e veio me abraçar para me dizer que tinha se tornado pai”.