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US Sassuolo Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

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Prandelli: “Grosso na Fiorentina? Os torcedores da Viola podem sonhar com o Scudetto, Florença é assim mesmo”

Fiorentina
F. Grosso

O ex-técnico da Fiorentina e técnico da seleção italiana na última Copa do Mundo disputada pela Itália dá sua opinião

Cesare Prandelli, convidado do Memorial Davide Astori em Florença, falou à imprensa presente nos bastidores, começando claramente por suas lembranças do ex-capitão da Fiorentina, que faleceu tragicamente na noite de 4 de março de 2018 em Udine:

“A lembrança é sempre dolorosa. Quando se perde uma pessoa jovem, o momento da lembrança é emocionante. Lembro-me do seu caráter; um dia eu estava na Via dei Serragli, cruzei com ele de carro, ele desceu e veio me abraçar para me dizer que tinha se tornado pai”.

  • GROSSO APÓS VANOLI

    "É preciso agradecer a Vanoli, que se trancou no centro esportivo e cumpriu uma missão nada fácil. Grosso provou ser um técnico de peso; portanto, neste momento, os torcedores podem se dar ao luxo de sonhar com o título. Florença é assim: depois de um ano de desânimo, é preciso recomeçar com entusiasmo; todos deveriam sonhar."

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  • A SINERGIA COM PARATICI

    "Muitas coisas podem mudar a partir de agora; Paratici e Grosso se conhecem há muito tempo. A contribuição do técnico é fundamental; se você chega e tudo já está definido, como aconteceu comigo, fica difícil deixar a sua marca."

  • NACIONAL

    "A Copa do Mundo é a Copa do Mundo, todos nós vamos assistir. Espero que se pense em algo acordado entre a Federação e a Liga; caso contrário, ainda vão se passar muitos anos. Depois de 2014, fizemos análises aprofundadas, mas, infelizmente, não foram suficientes. A primeira coisa que se deveria fazer é criar uma segunda equipe, para ajudar os jovens que ainda não estão prontos."