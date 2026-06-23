A primeira final de Portugal e os torcedores decidiram: fora Cristiano Ronaldo. Após o empate em Palm Beach contra a República Democrática do Congo, a tranquilidade da seleção de Roberto Martinez se esvaiu, e a equipe chegou a Houston com apenas um resultado possível — não em termos matemáticos, mas na obrigação moral de dar uma resposta categórica contra o Uzbequistão de Fabio Cannavaro.
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Portugal: os torcedores decidiram: fora Cristiano Ronaldo
AS POLÊMICAS SOBRE CR7
A semana que separou o decepcionante empate contra a República Democrática do Congo do confronto de hoje com o Uzbequistão foi tudo menos tranquila, marcada por rumores externos, polêmicas sobre a escalação de Cristiano Ronaldo e até mesmo reclamações de jogadores em que, às vezes, as palavras não correspondiam aos fatos, como no caso de João Neves.
FAMÍLIAS, PRAIAS E DIVERSÕES
Apesar do isolamento total e da concentração exclusiva nos treinos, as declarações públicas revelaram um certo desconforto diante das críticas ao desempenho na Flórida. Entre a tentativa de desmentir o mito de que as famílias e as praias distraíam o time e a dura realidade de um desempenho decepcionante, o técnico percebeu a dificuldade da Copa do Mundo.
CRISTIANO RONALDO FORA
Os torcedores não perdoaram as imagens que vazaram e direcionaram suas críticas principalmente a CR7: em uma enquete realizada pelo A’ Bola, a maioria deles expressou sua opinião sobre a escalação titular desta noite, e o resultado é surpreendente. A grande maioria quer que o craque do Al-Nassr fique fora dos onze titulares, com Gonçalo Ramos, do PSG, em seu lugar — jogador que também é alvo de interesse do Milan no mercado de transferências.