Portugal: os torcedores decidiram: fora Cristiano Ronaldo

Os torcedores não perdoaram as imagens que vazaram e direcionaram suas críticas principalmente a CR7: em uma enquete realizada pelo A’ Bola, a maioria deles expressou sua opinião sobre a escalação titular desta noite, e o resultado é surpreendente. A grande maioria quer que o craque do Al-Nassr fique fora dos onze titulares, com Gonçalo Ramos, do PSG, em seu lugar — jogador que também é alvo de interesse do Milan no mercado de transferências.