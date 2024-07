Porto prepara proposta por Wesley, atacante do Corinthians; veja detalhes

Clube português está disposto a desembolsar cerca de € 7 milhões e envolver jogadores em troca por jovem atacante

O Porto, de Portugal, está disposto a fazer uma proposta por Wesley, atacante do Corinthians, no mercado da bola. O clube lusitano prepara uma oferta de € 7 milhões (R$ 42,72 milhões na cotação atual) pela compra do atleta de 19 anos, como soube a GOAL.

Além da compensação financeira, o Porto pretende envolver atletas na troca pelo jovem. Os portugueses estão dispostos a incluir até dois jogadores a princípio. No entanto, os intermediários discutem a inclusão de mais um nome nas tratativas.

Podem ser colocados nas tratativas jogadores de Brasil, Espanha e Portugal. Os nomes ainda são mantidos em sigilo, mas há a possibilidade de negociação. O Corinthians ainda não se posicionou sobre as tratativas.

