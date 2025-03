“Porrada neles” foi Romário falando através de Raphinha – falta agora Raphinha decidir contra Argentina como Romário

O atacante do Barcelona e seleção brasileira aumentou de vez os ânimos antes do clássico

Raphinha provocou de maneira forte os argentinos. E provocou como há muito tempo não se via antes de um Brasil x Argentina. O clima para um duelo historicamente quente esquentou ainda mais. Quando um dos principais jogadores envolvidos em um clássico mundial diz “porrada neles!”, referindo-se ao adversário, as coisas mudam.

Ninguém estava esperando por isso, é importante destacar. Raphinha não era, até então, um jogador conhecido por polêmicas ao longo de sua carreira. Pelo contrário, parecia até mesmo um cara caladão e isso indicaria até uma certa “falta de tempero” na briga para ser o próximo Bola de Ouro.

Só que o futebol que Raphinha está jogando pelo Barcelona o elevou a holofotes inéditos em sua carreira. O brasileiro virou protagonista em um dos maiores clubes do mundo e busca fazer o mesmo na seleção brasileira. Mas com a camisa canarinho, a mais pesada de todas, a responsabilidade é maior. Quer ser protagonista? Aja como um protagonista. E isso exige muito mais do que talento: exige personalidade, capacidade de decidir, e, acima de tudo, assumir o peso das próprias palavras.